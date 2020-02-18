Давление Кремля на Банковую: Путин продолжает шантажировать Зеленского

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в нормандском формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

Таким образом, в Москве перешли к той же самой тактике, которую применяли перед проведением саммита в Париже, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Тогда Владимир Путин требовал «договориться перед договоренностями» – и Москва фактически блокировала проведение саммита и откладывала его до момента, пока Владимир Путин не поверил, что Владимир Зеленский не пойдет на значительные уступки. Да, этих значительных уступок на самом саммите добиться не удалось», – пишет публицист.

Однако теперь в Москве, по сути, вновь пытаются склонить к тем же уступкам украинского президента.

«Главная проблема отсутствия прогресса в исполнении Минских договоренностей, по мнению Грушко – «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском». Это совсем не то, о чем договаривались в Париже», – отмечает Портников.

Но зато то, к чему Путин пытается склонить украинских президентов – вначале Порошенко, а теперь Зеленского – с первого дня оккупации Донбасса. Разговаривать с наемниками! Признать, что Россия – не оккупант, а посредник! Это одна из самых важных задач Путина. И сейчас Москва будет убеждать Зеленского, что без такого «диалога» новый саммит вообще не состоится.

«Исполнение всех остальных договоренностей, по большей части, зависит от Кремля. Москва не заинтересована в прекращении огня на Донбассе. Если бы была заинтересована – обстрелы украинской территории давно уже прекратились бы без всяких договоренностей в Париже», – подчеркивает Портников.

В Кремле не спешат с новым разведением войск, хотя само разведение – и это тоже нужно понять – носит по большей части косметический характер и серьезным образом не влияет на позиции сторон. Москва блокирует расширение мандата миссии ОБСЕ, хотя договоренности о возможности круглосуточного наблюдения считались одним из немногих достижений саммита в Париже.

«Ну и обмен – он всегда зависит от Путина, только от него», – отмечает Портников.

Что действительно зависит от Киева – так это имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Но сейчас Зеленский – если бы и хотел – не может ничего сделать даже для демонстрации готовности к осуществлению такого шага.

«Украинский парламент всерьез и надолго «заблокирован» земельным законом. И даже после того, как рассмотрение этого законодательства завершится – а это может произойти уже после изначально запланированной даты саммита – нет никаких гарантий, что для пресловутой имплементации хватит голосов», – подчеркивает Портников.

Все это означает, что у Путина – пространство для шантажа. И он может склонять Зеленского к новым и новым уступкам – пока украинский президент не поймет, что его российский коллега не собирается прекращать войну и возвращать Донбасс и Крым.

«Что цель Путина – захват Украины, а не компромисс с Зеленским. И для того, чтобы разговаривать с Путиным на равных эту простую истину нужно для начала просто осознать», – отмечает Портников.

«Это и станет первым шагом Зеленского к собственному политическому выздоровлению – и, возможно, такой шаг заставит и доверчивых сторонников президента Украины переместиться в реальный мир из страны телевизионных чудес», – подытожил он.