«Отдавать нельзя!»: но все равно России придется вернуть Крым Украине

После предложений внести в конституцию бога и «победу» (победобесие есть основной идеологический стержень режима Путина все 20 лет) – дошло и до запрета на «разбазаривание земель». То бишь на «отчуждение территорий»

С чего бы вдруг такое беспокойство? Ведь патриоты империи именно тем и гордятся, что Россия (якобы) непобедима и всегда только завоевывала и захватывала чужие земли, а отобрать у нее никто никогда ничего не мог.

«В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать, но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется – прекрасная формулировка! – «окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят; мне кажется, что было бы неплохо закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя! И даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно!» – высказался перед светлейшим ликом Путина на заседании «рабочей группы» по переделке конституции известный актер Владимир Машков.

Машков-то, положим, ничего, кроме своей верноподданности режиму, выразить светлейшему рылу и не хотел. И Путин, естественно, порыв своего холопа одобрил и поддержал («Идея сама по себе мне нравится. Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом»). Но – при всей верноподданности – какой разоблачительный спич! Саморазоблачительный, точнее.

Не только настоящие эксперты, мировые СМИ, аналитики и футорологи – сами путинские «элиты» и высокопоставленные холуи не могут не понимать, что с концом Путина неизбежно наступит и конец его режима. Разумеется, это не значит, что в России навеки восторжествует свобода и демократия, как казалось в 1991-м. После небольшой оттепели население востребует себе нового тирана с «сильной рукой» и имперским зудом в одном месте – и всё опять пойдет по-старому. Таков наиболее вероятный прогноз. История России ходит по кругу от «оттепели» к заморозкам» столетиями. Но холуи машковы страшатся сейчас даже и этой небольшой оттепели, уже чуемой ими…

И они совершенно правы, между прочим. Даже временная и ограниченная по масштабам оттепель может немало изменить в России и дать немало возможностей расквитаться с ней тем, кому она сломала жизни и судьбы. Ведь даже при Хрущеве, как ни карикатурна была его персона и как ни куца его оттепель, – коммунизм, конечно, не рухнул, но выживших сталинских зэков таки удалось освободить из ГУЛАГа.

Мотивы охранителей имперской целостности понятны и вполне подтверждаются географией. В первую очередь, конечно, они боятся за Крым. За то, что он вернется в состав Украины – и за то, что за его аннексию придется отвечать. Отвечать не только лично Путину, но и всем его холуям, которые захват Крыма восторженно поддерживали, поддакивали, подпевали и подплясывали. Всему кремлевско-лубянскому кордебалету, так сказать.

Потому что тут даже не сошлешься на мнение Запада, не отделаешься мантрой «мы не допустим пересмотра итогов Второй Мировой войны», как они говорят обычно по поводу Восточной Пруссии и Курильских островов. Мол, Рузвельт с Черчиллем в свое время признали, что Кенигсберг и Курилы «наши» – значит, они «наши» навсегда, и отстаньте!

С Крымом так не получится. Аннексию Крыма не признал в цивилизованном мире НИКТО. Ни одна страна. Наоборот – за аннексию Крыма на Россию наложены хоть и беззубые, хоть и явно недостаточные, но все же санкции. Крым является законной украинской территорией – и неизбежно будет Украине возвращен. Когда – заранее сказать трудно, но будет. Сомнений в этом не больше, чем в том, что за ночью бывает рассвет, а после зимних холодов наступает лето.

За возврат Крыма боролись все эти годы и борются сейчас во всем мире, на всех континентах, – как говорилось в советские времена, все люди доброй воли. Очередная международная акция – выход к посольствам России во всех странах с требованием немедленной деоккупации Крыма – будет проходить 26 февраля этого года.

Когда и как вернется в Украину Крым – никто не знает, конечно. «Коридор возможностей» открывает смерть Путина, как точно заметил Машков. Возможностей не только к возврату Крыма в состав Украины, но и к распаду империи вообще. Все империи рано или поздно распадаются, таков закон истории. Вернет ли постпутинская Россия Крым сама, добровольно, или же он автоматически вернется после ее распада и спуска полосатого флага над Кремлем, как в 1991 спустили красный, – но рано или поздно это произойдет.

С Восточной Пруссией, отобранной в 1945 году у Германии, всё точно так же, за исключением вот этого козыря в рукаве – что ловко околпаченные Сталиным в конце 2-й Мировой союзники действительно признали его тогда законным советским трофеем. Но те времена давно прошли, на дворе – XXI век. Итоги WW2 давно уже должны быть пересмотрены, – это сразу выбьет из рук Москвы один из самых главных ее козырей. Недаром плешивый кремлевский упырь так этого боится – и ритуально повторяет время от времени, что никогда этого «не допустит», а верные машковы поддакивают ему всем хором. Восточная Пруссия, даже если побежденная когда-то (и до сих пор живущая с комплексом побежденной страны) Германия не захочет принять ее обратно, вполне может стать еще одной независимой балтийской республикой и жить не хуже Эстонии. В московском командовании, грабеже и терроре она совершенно не нуждается.

То же самое и с Курилами, которые тоже были захвачены в 1945 году, в нарушение договора о ненападении между Японией и СССР. Курилы – это всего лишь еще один разбойничий трофей Сталина, легкомысленно отданный ему союзниками. По русско-японскому мирному договору, подписанному в Портсмуте в сентябре 1905 года (Портсмутский мир), они безусловно принадлежат Японии, которая все эти 75 лет требует их возвращения. Нет сомнений, что рано или поздно, пусть даже только после распада России как таковой, – но Курилы будут Японии возвращены.

Машков, кстати, упомянул не всё. Есть еще Выборг, Петсамо, Валаам и Ладожская Карелия, отобранные Сталиным в 1940 году у Финляндии. Есть город и округ Абрене (переименованный русскими в Пыталово; название очень символичное, если вспомнить страсть русского государства любых веков к пыткам своих противников), отобранные у Латвии после ее оккупации в 1940 году. Есть Печоры, точно так же отобранные у Эстонии. И пр. и пр. Всё это тоже придется отдавать законным хозяевам, рано или поздно. Народы этих стран помнят о том, что и когда украдено у них московскими захватчиками – и шансом, «коридором возможностей» после смерти Путина, конечно, могут и должны воспользоваться.

И это не говоря уже о том, что и сама Россия составлена за столетия из захватов чужих земель, путем геноцида и массовых депортаций, пыток и казней, «огнем и мечом». Восточная граница Московии когда-то была по реке Суре, впадающей в Волгу между Нижним Новгородом и Казанью. Западная – по реке Угре. Южная – по Оке. Народы, завоеванные когда-то и загнанные московитами в имперское стойло, тоже могут вспомнить о своих правах и захотеть свободы и независимости, когда откроется «окно возможностей».

И – как учит история, от этого не застрахуешься никакими заранее переделанными конституциями, никакими самыми жесткими запретами и драконовскими законами. В уголовном кодексе России и так уже есть статья 280.1, карающая пятью годами лагерей за одни лишь разговоры («призывы», как их лицемерно называют российские следователи и «судьи») об отделении от России какой-либо ее части. Но все равно машковы нервничают, будучи призваны пред очи светлейшего упыря. Инстинктивно, чутьем, они понимают, что в промежутке между этим тираном и следующим власть может допустить слабину – и все перечисленные земли, Крым в первую очередь, не удержать. И истерически требуют запретить даже «вести переговоры по этому поводу». Переговоры неизвестно кого неизвестно с кем, которые еще даже не запланированы, не то что не ведутся…

Но все это в итоге не поможет. Правда проложит себе дорогу через все имперские конституции с их поправками, через все «железобетонные» запреты путиных и машковых. «На чужой роток не накинешь платок», – говорит русская пословица. А народ в интернете ехидно комментирует путинско-машковские запретительные инициативы: «Так и нужно написать: ворованное не возвращаем».

Но возвращать придется. Рано или поздно, но придется.

Священная корова «территориальной целостности РФ» должна быть наконец зарезана.