«Буков не было»: Россия вбросила очередную дезинформацию по делу MH-17

Россия разгоняет новую волну дезинформации по делу о трагедии рейса MH-17 в небе над Донбассом.

Кремль не желает признавать политической ответственности за авиакатастрофу самолета рейса MH-17, сбитого ракетой российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» в небе над Донбассом. Несмотря на собранные неопровержимые доказательства причастности России к этой трагедии кремлевская пропаганда не оставляет попыток развалить расследование военного преступления, пишет на своей странице в Facebook фотокорреспондент Василий Максимов.

«Пишу так поздно лишь с одной целью – я знаю, что будет утром. Вы выпьете кофе, позавтракаете, и услышите новости – «Нидерландские СМИ признали», – пишет журналист.

«Так вот, этот мой пост про то, как работает пропаганда», – добавил он.

Итак, пошагово:

• Есть такая бывшая «журналистка» канала «Russia Today» Яна Ерлашова;

• из «RT» она ушла, чтобы заняться «независимой журналистикой»;

• занялась, и вместе с неким голландцем зарегистрировала какую-то хрень под названием «Bonanza media»;

• Яна давно и серьезно озабочена тем, чтобы доказать непричастность РФ к гибели рейса MH-17 на Донбассе.

И вот, вечером 17 февраля 2020 года Яна выкладывает на собственный ресурс (с почтой на Яндексе) некие сканы документов:

Скрины публикаций. Скрины публикаций. Скрины публикаций. Скрины публикаций. Скрины публикаций. Пред 1 из 5 След

«Ну а дальше (и тут понеслось) наступает примерно следующий бред: “СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука». Ботофермы уже вовсю тиражируют дезинформациию», – подчеркивает Максимов.

Документы примерно ни о чем, но речь не об этом, речь о российских “сми”. Скрины представлены в подборке, а утром вы все это увидите и услышите.

«Очень стыдно за когда-то приличные издания. Мне (тупому нажимателю на кнопку фотокамеры) хватило примерно 10 минут, чтобы раскопать, что за источник, и откуда уши растут. Новостникам не хватило, видимо. Но агрессивная военная пропаганда работает именно так», – отмечает Максимов.

Пишу так поздно лишь с одной целью – я знаю, что будет утром.Вы выпьете кофе, позавтракаете, и услышите новости – "… Geplaatst door Vasily Maximov op Maandag 17 februari 2020

Итог будет следующим: уже через пару часов (на момент написание поста было 4:22 по Москве) утренняя ведущая хорошо поставленным голосом расскажет ярославскому рабочему с завода по изготовлению валенок, что злые Нидерланды таки признали правоту России-матушки.

«И вот допьет он свой растворимый кофий, и пойдет на работу с осознанием, что фошыстов победили, и пиндосов победим. и никто нам не указ. Признали – значит уважают. И забудет на время о кредитах, коммуналке и о том, как прожить на 15 тыщ», – подчеркивает Максимов.

«Только, увы для пропаганды, таких жертв зомбоящика все меньше», – подытожил он.