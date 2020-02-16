Черные метки для ОРДЛО: после смены кураторов для боевиков наступили тяжкие времена

В последнее время «черные лебеди» интенсивно кружатся во всех ОРДЛО как над самыми заурядными чинушами, так и над главарями оккупационных администраций Пушилиным с его коллегой по терроризму – Пасечником, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Архангельские приключения «Черного Ленина»

Всю уходящую неделю живущих в оккупации на фоне их крайне унылого существования в ОРДЛО хоть как-то забавляли неожиданные вести из далеких российских просторов. Эти экстренные новости даже можно было считать из разряда «донецкой светской хроники», которые, кстати говоря, напрочь рассорили между собой местных «топ-блогеров» и прочих пропагандистов.

«А всему виной своеобразные каникулы в Архангельской области России настоящего «селебрити» оккупированного Донбасса – Бенеса Айо по кличке «Черный Ленин», известного также под прозвищами «Гуталиновый фюрер» и «Сумасшедший уголек», – пишет журналист.

Этот, мягко говоря, неуравновешенный персонаж, хорошо запомнившийся и Донецку, и Луганску своими эксцентричными выступлениями на различных сепаратистских митингах еще образца 2014-го, вдруг отбыл в далекие поморские края, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона (данный протест – один из знаковых в современной путинской России).

«Но спустя три дня после приобщения Айо к протестующим архангельские полицейские «Черного Ленина» благополучно задержали (оказывается, он был в федеральном розыске РФ, а наличие у него «паспорта «ДНР» стало, скорее, отягощающим обстоятельством), угрожая экстрадировать его либо в Украину, либо в Латвию, которая также давно ждет этого своего неблагополучного гражданина с распростертыми объятиями. Правда, на следующий день «уголька» таки отпустили, но урок из своих архангельских приключений он, видимо, извлек по полной, несмотря на все свое показное сумасшествие, так как больше ни на какие шиесские протесты не потыкался», – отмечает Полищук.

Боевик по прозвищу «Черный Ленин». Боевик по прозвищу «Черный Ленин». Боевик по прозвищу «Черный Ленин». Пред 1 из 3 След

Здесь стоит кратко напомнить, а кто ж такой этот Айо. Во времена позднего брежневского застоя он родился в Латвии в семье выходца из африканской Уганды и латвийской жительницы русского происхождения, успешно окончил рижский вуз, затем учился в Британии, но душа «Черного Ленина» от такого нудного европейского благополучия не знала покоя.

«В итоге он вступил в латвийское отделение «Национал-большевистской партии» Лимонова, называя себя то ли коммунистом, то ли большевиком, и стал принимать активное участие в Латвии во всевозможных акциях по защите русскоязычных. Пока в декабре 2005 года не был приговорен латвийским судом к девяти месяцам лишения свободы «за призывы к свержению государственной власти», – подчеркнул Полищук.

Однако комфортное пребывание за решеткой в стране ЕС лишь раззадорило «Гуталинового фюрера» – в разгар «русской весны»-2014 по личному призыву своего верховного партийного босса Лимонова он приехал в Крым, чтобы поддержать «сопротивление киевской хунте».

«А дальше транзитом отбыл в оккупированные Россией районы Донбасса, где, наконец, пополнил «ихтамнетные» ряды «батальона Прилепина», то есть оказался разыскиваемым Украиной военным преступником. И теперь уже в России «Черный Ленин», несмотря на былые свои заслуги перед «русским миром», получил в награду от властей настоящую черную метку и настоятельную рекомендацию убраться подобру-поздорову либо в «ДНР», либо в «ЛНР» – на выбор», – отмечает Полищук.

А заодно Кремль на ярком примере боевика-коммуниста Айо отправил всем «ополченцам», «добровольцам» и прочим своим «ихтамнетам» более чем четкий сигнал: ежели сумели вырваться из ОРДЛО в РФ, то сидите тут тихо и не отсвечивайте, иначе вам несдобровать.

В очереди за черной меткой

Впрочем, вся эта история с «Сумасшедшим угольком» пока развивается больше в жанре комедии, чем трагедии, а полученная им кремлевская метка не такая уж абсолютно черная. Чего не скажешь о других случаях вручения отдельным субъектам даже относительно высокого ранга откровенных «волчьих билетов» уже непосредственно на оккупированной территории, произошедших как раз на минувшей неделе.

«Так, 10 февраля, когда пресловутый «черный лебедь» начал свой полет в Архангельскую область к «Черному Ленину», на неконтролируемом участке украинско-российской границы в ОРДО произошло одно маленькое, но весьма знаковое событие», – подчеркнул Полищук.

В тот день на пограничный КПП «Успенка» приехала подозреваемая в государственной измене украинская гражданка Мастикашева, выданная террористам ОРДЛО в рамках большого обмена в декабре 2019-го. Данная коллаборантка, которую в 2017 году накрыла СБУ на организации выезда ветеранов АТО на заработки в Россию для их дальнейшего использования российскими спецслужбами во всяческих диверсиях и провокациях, сама вознамерилась выехать в РФ.

«Но не тут то было – Мастикашеву сотрудники ФСБ завернули и отправили прямиком в свой собственный донецкий филиал, закамуфлированный под «МГБ «ДНР». Пока до конца непонятно, посадили ли ее в Донецке «на подвал» или вернули в больницу, где она более 40 дней была заперта под предлогом необходимости лечения, которого на самом деле и не было. Однако факт остается фактом: обмененным «героям Донбасса» покидать ОРДЛО попросту не позволено, такая установка «верхов», – отмечает Полищук.

Ну а более мелким экземплярам в оккупации черные метки выдаются с постоянной регулярностью и даже этим хвастаются, особенно когда провинившиеся сдуру «рамсы попутают». К примеру, на этой неделе «генпрокуратура «ДНР» направила в местный «суд» обвинение против четырех боевиков «пограничной охраны МГБ «ДНР», которые с ноября 2017 года по март 2018-го пропускали через вверенный им КПП «Горловка» всех желающих за отдельную мзду.

«И даже тех, выезд которым за пределы «народной республики» был строго запрещен. Подробные обстоятельства этих разбирательств российских контрразведчиков, само собой, засекречены, однако теперь «погранцам», по «уголовному кодексу «ДНР», светит ни много, ни мало, а смертная казнь», – подчеркнул Полищук.

Подозрительная разноголосица

В последнее время «черные лебеди» интенсивно кружатся в ОРДЛО как над самыми заурядными чинушами, так и над главарями оккупационных администраций Пушилиным с Пасечником. Более того, отдельными московскими товарищами уже запущен мегаслух: якобы «в недалеком будущем» новым «главой «ДНР» может стать экс-руководитель украинского МВД Захарченко, а «главой «ЛНР»» – вообще бывший премьер Украины Азаров.

«И это притом что два вышеупомянутых беглых топ-чиновника режима Януковича могли бы дать фору любому и по степени токсичности для Киева с Западом, и по непопулярности для всех без исключения ныне живущих на оккупированном Донбассе. Одним словом, те еще кандидаты, но такой пробный шар запущен в информпространство вряд ли без чьего-то серьезного умысла», – отмечает Полищук.

Кстати, в активном тиражировании этой псевдоинсайдерской сплетни особо отметились телеграм-каналы из орбиты пребывающего в «глубокой медитации» Суркова. Чей намек вполне понятен – мол, пока меня нет на кремлевской службе, в ранее курируемых мною ОРДЛО черти что творится, а «в недалеком будущем» будет и похлеще. К слову, путинский указ об увольнении Суркова из Кремля до сих пор не издан, о чем не устает повторять Песков.

«Очередное напоминание об этом рупор Путина сделал и на уходящей неделе, также отметив особое кураторство «украинского вопроса» со стороны замглавы администрации президента РФ Козака. Выходит так, что последний пока не стал абсолютным кремлевским верховодом всех ОРДЛО, и ему продолжает дышать в спину сурковская компания вместе с их медитирующим гуру. Или, проще говоря, хозяин Кремля окончательное решение в данном вопросе не принял и продолжает думать», – подчеркнул Полищук.

Тем временем конкуренты и Козака, и Суркова с Лубянки решили вернуть в Донецк своего «премьера «ДНР» Ананченко. Точнее, нигде живьем он так и не появился, просто на сайте «правительства «ДНР» 14 февраля появилось его обращение «по случаю 31-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан».

«Если же говорить не о виртуальной, а о реальной составляющей, то на всех «правительственных совещаниях» продолжает главенствовать Пашков (также представитель ФСБ), только теперь не в статусе «и. о. премьера», а, как и прежде, в ранге «заместителя председателя правительства «ДНР». Видимо, все это сделано по сугубо формальной причине, чтобы, так сказать, не дразнить лишний раз США и ЕС. Ведь Ананченко для мирового сообщества все же имеет украинское гражданство, а Пашков – гражданин РФ, то есть типичный «ихтамнет», – подытожил Полищук.