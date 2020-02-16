Французский связной Лубянки: Петя Павленский и все-все-все

Как известно, на днях, во Франции разразился скандал с пикантным душком, в результате которого кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов, пишет на страницах «Южного Дозора» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

Причиной такому решению послужила публикация видео сексуального содержания с участием политика. Но, самое интересное то, что инициатором публикации стал одиозный российский художник-акционист Петр Павленский, якобы, бежавший во Францию от преследования на родине.

«В материале «Удар ФСБ по Макрону: Художник Павленский в услужении Кремля» я упоминал, что подобного рода деятели как Петр Павленский ничто иное, как разработка российских спецслужб, для последующего внедрения на площадку будущих информационных спецопераций», – пишет военно-политический обозреватель.

Для этого из подобного рода персонажей создают борцов за свободу слова, или же понятых и гонимых не толерантным обществом художников, или преследуемых борцов с режимом.

«Подобного рода «разработки» на сегодняшний день внедрены по всему миру, от Украины, до ЕС, США и многих других стран. Обратившиеся за убежищем, его получившие, а после включившиеся в игру на новой площадке, с новым амплуа», – отмечает Коваленко.

Но, вернемся к Павленскому. Вернемся потому, что его недавний выпад в адрес человека Макроны Бенжамена Гриво, по сути, вскрыл аффилированность его, соответствующей российской силовой структурой.

«Во-первых, Петр Павленский, который, еще раз замечу, ранее славился как экстравагантный акционист (которого боялось традиционно «по жесткому» трогать даже ФСБ), но никак не информационный киллер, роль которых обычно отводят журналистам, осуществил слив скандального видео через одну из групп движения «Желтых жилетов», в социальной сети Facebook», – подчеркивает Коваленко.

О том, что радиакализацией акций движения «Желтых жилетов» занимались представители политической силы Марин Ле Пен «Народное объединение», финансируемой из России и непосредственно по линии спецслужб РФ писалось уже неоднократно и лишь для слепо-глухо-немого это может оказаться открытием. Но, идем дальше.

«Во-вторых, материалы Павленского после группы «Желтых жилетов» были тут же опубликованы на форуме известного во Франции сайта для любителей компьютерных игр «Jeuxvideos.com», – подчеркивает Коваленко.

Именно этот форум в мае 2017 года стал одной из основных площадок по распространению сливов переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Эмманюэля Макрона, которые так же выкладывались на ресурсе WikiLeaks небезызвестного Джулиана Ассанжа, обвиняемого в сотрудничестве с российской разведкой. Что примечательно, в получении данных материалов обвинялись также хакеры, работавшие на российскую разведку.

«А теперь вишенка на торте, в-третьих! Дело в том, что одним из адвокатов Джулиана Асанжа с 2015 года был Хуан Бранко, пытавшийся в 2017 году так же пробиться в высшие политические круги Франции от крайне-левой партии «Непокорная Франция», – отмечает Коваленко.

Именно Хуан Бранко был одним из «голосов» протестов «Желтых жилетов» и даже принимал активное участие в атаке на правительственные здания 5 января 2019-го, из которого тогда в спешке полиция эвакуировала, внимание – официального представителя правительства Франции Бенжамена Гриво!

«Но, самое главное это то, что Хуан Бранко выступил в качестве адвоката Петра Павленского!», – подчеркивает Коваленко.

Вот такой вот вырисовывается, даже не любовный треугольник, да и до шведской семьи далеко, а некий ретроградный хаос персонажей, смешавшихся в водовороте, запущенном по инициативе за сотни километров от Парижа – в Москве.