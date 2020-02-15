“Минскнаш” на очереди: пропаганда лепит из Беларуси – “плохую” Украину

Кремлевская пропаганда начинает лепить из Беларуси «плохую» Украину. Лукашенко сравнивают с Януковичем.

В России видимо решили очень настойчиво «интегрировать» Беларусь в состав России. Кремлевская пропаганда начала лепить из соседнего союзного государства и ее лидера образы «предателей союзных интересов», рассказал в своем видеоблоге собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Кремль определился и не скрывает, что хочет получить от стран на так называемом постсоветском пространстве», – заявил журналист.

Следует отметить, что эти два государства – Украина и Беларусь – имеют различную историческую судьбу и различный бэкграунд взаимоотношений с путинской Россией.

«Украина и Беларусь государства с разной судьбой и политическими традициями, но это некоим образом не смущает Москву», – отмечает Цимбалюк.

Поэтому к Мински и Киеву Москва предъявлять различные требования. Если от Украины требуют отказа от суверенитета в обмен

«От Минска они хотят суверенитет в обмен на нефть, от Киева – суверенитет в обмен на прекращение боевых действий на Донбассе», – подчеркнул Цимбалюк.

«Федеральные СМИ уже сравнивают Лукашенко с Януковичем, которому Путин в 2013 году предполагал «дешевый газ», – подытожил Цимбалюк.