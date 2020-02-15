Мюнхенская речь Лаврова: кремлевский гопник диктует условия европейским терпилам

На Мюнхенской конференции Россия вновь выступила в защиту и с оправданием своей агрессивной политики.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции 2020 четко обозначив позицию Кремля по внешнеполитическим вопросам. В своей речи он коснулся вопросов оккупированного Крыма, войны на Донбассе, противостояния по линии Россия – НАТО и других, пишет на своей странице в Facebook, один из лидеров крымских татар, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Все, что вы должны знать о сегодняшнем выступлении Лаврова (считай об официальной позиции РФ) на Мюнхенской конференции 2020», – пишет глава Меджлиса крымскотатарского народа.

– «Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией»,

«То есть, глобальный международный кризис возник не вследствие российской вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации Крыма и участию российских войск на стороне незаконных террористических формирований на Донбассе, поддержке Россией режима Асада в Сирии и т.д.», – подчеркнул Чубаров.

– «Значительный потенциал взаимодействия между ЕС и Россией не используется»,

«Проще говоря, отмените санкции и давайте торговать, реализовывать энергетические проекты и многое иное. Соответственно, не мешайте нам подминать под себя соседние страны и возрождать СССР», – отмечает Чубаров.

– «Процессы интеграции не должны сопровождаться ростом конфронтации»,

«Закройте глаза на «шалости» России против суверенных государств», – подчеркивает Чубаров.

– «Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт»,

«Россия требует переустройство Европы на основе новых правил, разработанных Кремлем», – уточнил Чубаров.

– «Все, что бы я ни сказал, вы все равно напишите, как хотите. Поэтому, пишите, что хотите».

«В переводе сказанного Лавровым– «да пошли вы все на х@й, надоели, бл@дь…., дебилы», – подчеркнул Чубаров.

Все, что вы должны знать о сегодняшнем выступлении Лаврова (считай об официальной позиции РФ) на Мюнхенской конференции… Geplaatst door Рефат Чубаров op Zaterdag 15 februari 2020

Из вышеприведенных цитат можно сделать однозначный вывод – Россия разговаривает с миром с позиции сильного. Лавров четко дает понять, что Россия от своих требований добровольно не откажется.

«Смысл и тональность выступления российского министра сродни наездам бандитов: «вы – терпилы, оставайтесь на том месте, которое вам определено Россией, оттуда и вякайте», – подытожил Чубаров.