Удар ФСБ по Макрону: Художник Павленский в услужении Кремля

Агентура Кремля во Франции нанесла серьезный удар по команде Эмманюэля Макрона. Один из людей Эмманюэля Макрона, кандидат на пост мэра Парижа, Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру из-за скандала с недвусмысленным «российским следом».

Интересная разыгровка произошла на этой неделе во Франции, а именно – кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов. Причиной такому решению послужила публикация видео сексуального содержания с участием политика, пишет на страницах «Южного Дозора» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«А теперь, внимание, самое интересное. Опубликовал это видео российский художник-акционист Петр Павленский», – пишет военно-политический обозреватель.

Следует отметить, что многие сегодня уже не помнят об этом эпатажном персонаже, но если упомянуть некоторые из его акций, например, зашитый ниткой рот или поджег дверей главного офиса ФСБ на Лубянке, то образ тут же всплывает в отчетливых, гротескных контурах.

«После того как в 2016 году так называемого художника признали виновным в порче объекта культурного наследия – двери здания ФСБ на Лубянке, а актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении ее друга, «художник» с супругой бежал во Францию. Правда, если в нашем медиапространстве о нем стало меньше упоминаться всуе, то во Франции он взялся за старое», – отмечает Коваленко.

Например, в октябре 2017 он поджег дверь Банка Франции, за что был задержан полицией, а после проведения экспертизы его признали не совсем адекватным. Например, с наличием «бредовых навязчивых идей» и «пограничным расстройством личности».

«Но, все же, вернемся к событиям нынешним, а именно, сливу через Павленского, получившего политическое убежище во Франции, весьма пикантного видео на Бенжамена Гриво», – подчеркивает Коваленко.

А теперь, по порядку, начиная с самого начала карьеры «художника». Как вы помните, заявил он о себе в 2012 году, зашив рот в поддержку участниц панк-группы «Pussy Riot». К слову сказать, еще в 2012 году появились версии о том, что «Pussy Riot» это проект ФСБ, имеющий свои цели по дискредитации либерализма и сплочения верующих против «вот этих вот всех богохульников выросших на западной поп-культуре».

«Затем была акция, когда он валялся голым у здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, прибивал мошонку гвоздем к брусчатке и другие. Кульминацией, пожалуй, был поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Причем, подобная акция для любого другого завершилась бы летальным исходом в первые же минуты ее проведения, но удивительно – не для Павленского. Согласитесь, для обычного художника уж больно он везучий… Или он не обычный?», – отмечает Коваленко

Дело в том, что Петр Павленский ярко демонстрирует собой один из элементов того самого проекта ФСБ, коим были и упомянутые выше Pussy Riot. Проект некоего отталкивающего представителя современного российского либерализма, который чужд и отвратителен для восприятия среднестатистических граждан РФ.

«В дальнейшем из-за гонения, непонимании и преследований, этот фрик отправляется в другую страну в поисках убежища, и когда его получает, начинает уже гадить там. Причем таких примеров предостаточно, но в основном они практикуются в рядах российских журналистов-беглецов и неких общественных деятелей», – подчеркивает Коваленко.

Тот же факт, что Павленский стал обладателем компрометирующего видео, говорит, что появилось оно у него не просто так и ниоткуда. Не его это специфика, добывать и форсить информацию, но именно он был выбран для проведения вброса.

«И знаете, этот случай очень хорошо демонстрирует то, что не одними «Желтыми жилетами» живет кремлевская агентура во Франции. Удар по Макрону был нанесен очень точечный и болезненный. И если после этого Эмманюэль отправится к Путину на его «победобесие», с дружелюбной улыбкой и объятиями, то ему стоит повторить акцию Павленского «Фиксация» – та, что с гвоздем, брусчаткой и третьим элементом», – подчеркивает Коваленко.

Ведь и вправду, после прямой поддержки Кремлем Марин Ле Пен, альпийской базы ГРУ во Франции, терактов под видом «ИГИЛ» и пресловутых «Желтых жилетов», месяцами напролет превращавших Париж в подобие бразильских фавел, это будет очень достойная «великого европейского лидера» акция.

«Как-никак, а выходит, что третий ее элемент Макрона находится именно в сжатом кулаке у Путина», – подытожил Коваленко.