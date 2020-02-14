Аннексии Беларуси: Лукашенко открывает информационный фронт борьбы с пропагандой Кремля

Глава Беларуси распорядился отказаться от российских информационных платформ. Он утверждает, что СМИ соседней страны настроены враждебно и угрожают суверенитету страны. Местные медиаэксперты с Лукашенко согласны, но не видят в государственной прессе потенциала для отражения информационных атак, пишет на страницах издания редакция «Guildhall».

«Пора уже отходить от каких-то там зарубежных платформ. Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции. Когда мне говорят, что глава канала ОНТ Марат Марков сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю», – возмутился Александр Лукашенко в ходе совещания с руководителями государственных СМИ. Он распорядился в ближайшее время решить эту проблему и сделать белорусские телевизионные каналы белорусскими.

«Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой). Это наше», – сказал он. Что касается сотрудничества с российскими каналами, то их условия должны быть пересмотрены, следовало из сказанного Александром Лукашенко. «Платите деньги, как мы там, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим – может быть…» – изложил белорусский президент те требования, в соответствии с которыми необходимо выстроить отношения с российскими каналами, транслирующимися в Беларуси.

Большая часть совещания прошла за закрытыми дверями, однако из тех высказываний президента, которые транслировали официальные СМИ, следовало, что «российские СМИ искажают информацию и вредят взаимной торговле.

«Разительное в нашу пользу отличие наших СМИ от российских состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они. Там фейковое изложение той или иной темы. Белорусские СМИ, слава богу, правдиво излагают ту или иную тему или информацию», – подчеркивает Лукашенко.

«Мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией, и что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания? Людей это настораживает», – полагает он.

СМИ в целом Александр Лукашенко считает «оружием массового поражения».

«Расчехлить» и подготовить его нужно, поскольку его страну ждут непростые времена. «Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать, по крайней мере в коротком промежутке времени. Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль», – считает он.

Как следовало из сказанного, информационных фронтов у Беларуси несколько. «Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны», – сказал он.

В белорусском медиапространстве заявления Лукашенко вызвали активную реакцию. Дело в том, что о необходимости реформировать систему госСМИ, в том числе и для того, чтобы вывести страну из российского информационного поля, эксперты говорят давно. На белорусских каналах местной информации максимум 30%. Остальное – российские новости, шоу, сериалы. Однако любые ограничения российского контента в условиях той активной интеграции, которую вели союзницы, властям сложно было объяснить с точки зрения политики, чтобы не вызвать при этом негативную реакцию в Москве.

Нынешняя смелость Александра Лукашенко, распорядившегося «слезть» с российских платформ, вероятно, связана с тем, что союзные отношения дали трещину и настолько плохи, что уже не до политеса, рассуждают эксперты.

Интеграция стала угрожать потерей независимости страны и личной власти Лукашенко, что вынудило его выбить из рук ослабевшей оппозиции знамя борца за независимость и суверенитет. Теперь статус борцов за независимость госСМИ должны отобрать у местных негосударственных СМИ, распорядился президент Беларуси.

Как экономические эксперты рекомендуют уравнять в правах частные и государственные предприятия, так медиааналитики советуют поступить и со СМИ – приватизировать и выдавать дотации всем на одинаковых условиях.

«Ни одна из передовых европейских стран, соизмеримая с Беларусью, не делает ставки на государственные СМИ. Там СМИ качественные не за счет преференций государственным, а за счет конкуренции, и если с качеством возникают проблемы, то их решают за счет усиления конкуренции», – комментирует ситуацию белорусский журналист, издатель интернет-газеты «Наша нива» Андрей Дынько.