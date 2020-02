Зона «русского мира» Аннексии Беларуси: Лукашенко открывает информационный фронт борьбы с пропагандой Кремля

TOPSHOTS A boy sits close to TV sets at a shop in Minsk on April 29, 2015, during a broadcast of Belarus' President Alexander Lukashenko's annual state of the nation address. AFP PHOTO / SERGEI GAPON