Спецоперация «Легализация»: «друзья Путина» помогают признанию «ДНР» и «ЛНР» в Европе

«Друзья Путина» из радикальной правой партии «Альтернатива для Германии» являются активными проводниками «русского мира». Меркель зря надеялась, что Путин ее не тронет.

Так, в рамках операции российских спецслужб по легализации пророссийских террористических группировок «ЛНР» и «ДНР» на международной арене, 4-5 февраля 2020 года представители партии «Альтернатива для Германии» (российские агенты влияния) посетили оккупированный Луганск, где приняли участие в «международном» мероприятии квазиобразования, говорится в сообщении Telegram-канала «Вольнодумец».

«Во встрече с представителями «Федерации профсоюзов «ЛНР» поучаствовали член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, член правления регионального отделения «Альтернативы для Германии» Фридрихсхайн-Кройцберг Рихард Гретцингер, член палаты депутатов Берлина Дигер Нойендорф, а также немецкий бизнесмен Хенинг Цоц», – говорится в сообщении.

А уже 6-8 февраля, Рихард Гретцингер, Гуннар Линдеманн, Дигер Нойендорф и Хенинг Цоц под сопровождением российских спецслужб посетили «ДНР», где также приняли участие в ряде пропагандистких мероприятий.

«Так, по информации одного из журналистов пропагандисткого ресурса ДАН, вышеуказанные немецкие граждане провели встречу с избранными «студентами» донецких «высших учебных заведений» в «центре молодёжной дипломатии «Легатус», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Правда, по словам этого же журналиста, некоторые «избранные студентки», наверное хорошо владеющие языком, еще два дня проводили встречи с немецкими гостями, но уже на более закрытых для посторонних глаз мероприятиях и только под контролем «МГБ «ДНР» и ФСБ России. Так что, немецкая делегация из Донецка уехала не только отяжеленная наличностью Евро, но и с приятными воспоминаниями от общения с донецкими «студентками».

«При этом стоит отметить, что Гретцингер и Линдеманн уже не первый раз осуществляют визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были «наблюдателями» на «выборах» глав группировок «ДНР» и «ЛНР». Также они посещали аннексированный Россией Крым», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, стоит вспомнить, что в декабре прошлого года, в рамках вышеуказанной операции российских спецслужб, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ, который со времен еще своей службы в армии ГДР является агентом ГРУ, встретился с представителями группировок «ЛНР» и «ДНР» в Минске.

«Резюмируя, можно сказать, что Москва создала в Германии хорошую платформу в виде партии «Альтернатива для Германии» для своих дальнейших «гибридных операций», которые в дальнейшем будут становится все агрессивнее и агрессивнее», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Возникает несколько вопросов:

а) Складывается впечатление, что в Германии «синдром обольщения Путиным» не прошел, а продолжает распространяться дальше. Только не понятно почему?

б) Неужели в умах немцев обольщение Путиным и «русским миром» живет потому, что в молодые годы Путин, в составе оккупационных войск, шпионил в Германии и выучил немецкий язык?

Так не для благородных целей он его выучил и не для чтения в оригинале Маркса.

«Судя по агрессивной захватнической политике Кремля, Путин скорее всего, не только прочитал книгу другого немца – Адольф Гитлера, но и взял на вооружение ее основные идеи и никак не может расстаться», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Так что «обольщенная» Германия, того и глядите, «русский мир» руками партии «Альтернатива для Германии» уже стучится в ваши двери. Вам осталось только услышать о «русских скрепах в Германии», а там уже и заявления: «это наша земля»!

«А фрау Меркель, обольщенная и умиротворенная энергетическими подачками Путина, надеялась, что «крокодил» ее съест последней, глубоко ошибалась… «крокодил» уже схватил ее и обгладывает со всех сторон», – подытожили в сообщении Telegram-канала.