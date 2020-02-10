«Путемкинская страна»: кремлевский режим на грани своего истощения

Хорошо разыграв «слабую руку», Россия одержала несколько дипломатических побед в 2019 году. Несмотря на отсутствие существенных изменений во внешней политике Кремля, в прошлом году Россия вернулась в Совет Европы, продала стране НАТО комплекс «С-400» и закрепила за собой «статус влиятельного посредника на Ближнем Востоке», пишет на страницах «Зеркала Недели» редакция издания.

«Однако наиболее важно то, что произошла «дипломатическая увертюра» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призвал европейцев «переосмыслить основы» своих отношений с Россией. Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности, в котором Международная кризисная группа назвала Россию «Путемкинской страной», – говорится в редакционной статье.

В отчете отмечается, что многие европейские лидеры рассматривают предложение Макрона как «незаслуженную меру». Они считают, что это противоречит постоянной дестабилизации России в Украине, ее вызовам ядерной стабильности, постоянным усилиям Москвы по «дискредитации западных либеральных институтов и ценностей» и участию России в экстерриториальных убийствах.

«В свете затянувшегося кризиса доверия, Кремль ускорил свое взаимодействие с остальным миром, в том числе в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако наиболее значительным является «поворотный пункт Москвы» в сторону Пекина», – говорится в отчете.

Россия возобновила продажи оружия Китаю, пригласила Пекин участвовать в военных учениях «Восток-2018», и в июле 2019 года присоединилась к Китаю в проведении воздушного патрулирования над Восточно-Китайским морем. Китай говорит, что двусторонняя торговля между обеими странами увеличилась 27 процентов в 2018, отмечают эксперты.

«Тем не менее, самым сильным активом китайско-российский отношений, продолжают эксперты, является личная связь президента РФ с лидером КНР Си Цзиньпином, которого Владимир Путин называет своим «дорогим другом». Они встречались уже около 30 раз», – отмечается в редакционной статье.

На внутреннем фронте Путин, возможно, по-прежнему «твердо руководит». Тем не менее, в настоящее время он «сталкивается с самой большой политической проблемой со времени своего возвращения в Кремль в 2012 году». Летом 2019 года, когда Кремль запретил выдвижение кандидатов от оппозиции в Московскую городскую думу, начались протесты.

«Режим отреагировал массовыми арестами. В свете продолжающейся экономической стагнации, отсутствия роста доходов и крайне непопулярной пенсионной реформы, поддержка Путина резко упала. Эти события и перестановки в правительстве могут означать, что российские запасы силы могут постепенно истощаться», – подытожили в редакционной статье.