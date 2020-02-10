Ровный строй антисемитов: в России разгорелся новый скандал на почве ксенофобии

В России снова наблюдается острый приступ медийного антисемитизма. На этот раз в центре скандала оказался военный обозреватель «Комсомольской правды».

Антиизраильские и антисемитские высказывания военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, возмущенного «слишком толерантной» реакцией Кремля на действия «израильской военщины» в Сирии, могут показаться многим израильтянам досадным эпизодом, проявлением свободы слова, эмоциями человека из советского прошлого, который не может понять, как изменился мир, пишет на страницах издания «Детали» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но Виктор Баранец – не человек из прошлого. Он – эталонный российский пропагандист, чьи представления о мире не сильно отличаются от взглядов начальства», – пишет публицист.

Как и каждый человек, являющийся частью системы, он прекрасно понимает, какие высказывания не вызовут никаких последствий, а наоборот – приведут к одобрительным подмигиваниям и похлопываниям по плечу.

«Вот, мол, как классно врезал «жидам», а мы пока не можем», – отмечает Портников.

Этому человеку дает обычно трибуну не заводская многотиражка, а одно из самых популярных печатных изданий России, ежедневная аудитория которой достигает 2 млн. человек.

«И это еще не считая ее сайта, также весьма популярного. Что до канала «Царьград» (который задуман, как трибуна и голос русского православного большинства, о чем сообщается на его странице), то его аудитория достигает 7 млн. человек в месяц (по данным Википедии), а его youtube-канал имеет более 700 подписчиков», – подчеркивает Портников.

Баранец понимает, что именно может себе это позволить. Проясним «границы дозволенного» и нашим израильским читателям, которые, к своему счастью, не смотрят одиозный телеканал «Царьград» (частым гостем которого, кстати, является и Евгений Сатановский).

«Говоря об инциденте в Сирии, где, по словам представителей российского министерства обороны, буквально из-под огня был выведен «гражданский авиалайнер», товарищ Баранец счел, что устроивший такую провокацию Израиль должен получить жесткий ответ на свои действия», – отмечает Портников.

Далее Портников приводит цитаты военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, содержащие кричащий с каждой буквы антисеметизм и призывающий Россию к антиизраильским действиям.

«Нам надо реагировать на поведение и израильского правительства, и израильской военщины. Ведь уже было много раз так, что еврейские самолеты вторгались без спроса в воздушное пространство Сирии – вы знаете, опять возвращаемся к тому, что привело к той провокации, в которой погиб наш самолет и наши 15 лучших офицеров», – сказал Баранец.

Баранцу кажется, что в данном случае со стороны России должны последовать очень суровые заявления и серьезное предупреждение в адрес евреев – но, к великому сожалению, как отметил Баранец, у Москвы с Тель-Авивом особые отношения.

«Меня поражает, что мы как-то либерально относимся к преступному поведению не только израильской военщины, но и израильских политиков. Я думаю, что пришло время и сирийским силам ПВО, и российским силам ПВО, а там достаточно наших средств, объявить миру еще и еще раз: если хотя бы еще один еврейский самолет окажется в небе Сирии, он будет срублен», – подчеркнул военный обозреватель.

По его мнению, поведение израильтян не дает возможности погасить сирийский кризис и завершить уничтожение гигантского военного формирования террористов в Идлибе. Баранец подчеркивает, что евреи постоянно подливают масло в огонь сирийского кризиса.

«Они заходят со стороны Ливии, из-за бугорка пальнут ракетами – и убегают. Я считаю, что вот эта странная игра с еврейской фашистской авиационной мафией должна рано или поздно закончиться. Нам надо, в конце концов, поставить вот этих воздушных пиратов – я не побоюсь сказать, воздушных террористов, еврейских воздушных террористов, – нам надо проучить и поставить на место. Несмотря ни на какие стенания евреев и их сторонников», – считает российский эксперт.

Он добавил, что Израиль надеялся повторить сценарий крушения «Боинга» над Ираном.

«Я вам должен сказать, что, если бы это случилось, евреи бы говорили, что у них плохая система ПВО, что они, видите, обстреливают своих. Они же обвинили тогда в гибели нашего самолета неких бездарей, необученных иранцев, которые якобы пальнули по российскому самолету. И убежали. Это чисто по-еврейски. Я на сто процентов уверен, что, если бы сегодня мы узнали, что эти двести человек погибли, Израиль бы нам тупо твердил, что это дело рук сирийских сил ПВО, где сидят необученные, которые палят по своим, и так далее. И я считаю, что это и было главной целью кощунственной, циничной и звериной провокации», – пишет Баранец.

И повторил, что евреев надо поставить на место, потому что в противном случае повторение такой ситуации неизбежно.

«Это выступление, в общем-то – продолжение позорной ситуации с Международным форумом Катастрофы в «Яд ва-Шем», где многие страницы истории были переписаны или скрыты в угоду Путину. Потому что это только на первый взгляд кажется, что попытка подменить настоящую историю Второй мировой войны советской версией «Великой Отечественной» совершенно безобидна и, наоборот, с ней нужно соглашаться ради памяти о погибших», – отмечает Портников.

Вторая мировая – это война человечества против нацизма, породившего Катастрофу. А «Великая Отечественная» – это война сталинского Советского Союза против гитлеровской Германии. Война, после победы в которой Советский Союз уже через несколько лет стал откровенно антисемитским государством, издевался над собственными евреями и несколько раз угрожал самому существованию Израиля – о чем резонно и с удовольствием напоминает Баранец. Прославление советской истории – это не прославление памяти о войне, это прославление практики сталинизма.

А от прославления практики сталинизма полшага до антиизраильской политики, и один шаг – до официального антисемитизма в стране. Что, кстати, прекрасно засвидетельствовала ситуация после гибели российского военного самолета в Сирии в сентябре 2018 года, когда к антиизраильской кампании с удовольствием подключились все российские пропагандисты – как антисемиты, так и евреи.

«И когда в следующий раз Биньямин Нетаниягу – или любой другой израильский политик – нацепит «георгиевскую ленточку» и пойдет в строю какого-нибудь «Бессмертного полка» рядом с Владимиром Путиным и другими вурдалаками из числа российских руководителей, пусть он не забывает, что идет в одном строю с Виктором Баранцом», – подытожил Портников.