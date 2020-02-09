«Против Зубкова сам Зубков»: об аресте сторонника «русского мира» в Крыму

На этой неделе владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков попал в СИЗО, а на материковой Украине обсуждали возможность подачи воды в аннексированный Крым и вопрос создания крымскотатарской национальной автономии.

Об актуальных темах последних дней в эфире «Радио Крым.Реалии» ведущая Катерина Некречая говорила с обозревателем «Крым.Реалии», журналистом из Крыма Павлом Казариным.

– На этой неделе постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич высказал мнение, что вопрос крымскотатарской национально-территориальной автономии на полуострове необходимо обсуждать, в том числе с жителями Крыма.

При этом законопроект о соответствующих поправках в Конституцию Украины уже готов. Почему вдруг возникает дополнительное условие?

– Нужно договориться о терминах. У каждого, кто слышит об этой автономии, складывается свой образ. Попробую развеять некоторые страшилки. Во-первых, Крым уже был национально-территориальной автономией крымских татар, начиная с первых лет советской власти и до депортации 1944 года.

Потом полуостров переделали в область, передали УССР, а в 1991 году была восстановлена отдельная республика, но уже без национальных элементов. Во-вторых, подобная автономия на территории государства обычно создается для защиты какого-то коренного народа.

Например, в Финляндии есть саамы – народ, у которого нет родины вне Финляндии. Для их защиты действует национально-территориальная автономия, у них даже есть свой парламент.

В Украине есть крымские татары, караимы и крымчаки. Чтобы их права были соблюдены, чтобы они не исчезли вообще, предусмотрен формат национально-территориальной автономии.

Здесь действует не только общегосударственный язык, но и язык коренного народа, квотируются местные советы и так далее. Такие формы автономии действуют в самых разных уголках мира. Крымских татар в Крыму всего 250 тысяч, и они стоят перед угрозой растворения в 2,5-миллионном населении полуострова.

До 2014 года эта тема никак не интересовала Киев, но даже после аннексии мы видим, как он раз за разом не решается идти на подобный шаг.

– В чем причина?

– Мне кажется, у многих чиновников и политиков не хватает понимания, зачем это нужно и кто вообще такие крымские татары. Условно говоря, ребята из партии «Свобода» считают такую автономию угрозой дальнейшего распространения сепаратизма в Украине, мол, завтра венгры тоже захотят автономию.

Но у венгров есть национальное государство за пределами Украины! Об автономии тут не может быть и речи. Здесь же, после слов Кориневича о том, что подобная тема должна долго и подробно обсуждаться перед практически решением, возникла дискуссия: а должна ли она так обсуждаться и, главное, с кем?

Проблема в том, что еще в ХХ веке было выработано правило: права человека не могут зависеть от мнения большинства. Если большинство завтра решит, что рыжеволосых женщин надо как ведьм сжигать на кострах, это не значит, что власть может следовать за этой идеей.

– Антон Кориневич после бурной реакции на его цитату уточнил, что на самом деле он предлагает собрать для обсуждения все стороны, включая представителей коренных народов, Меджлис крымских татар, чтобы вместе работать над законопроектами.

Вторая важная крымская тема недели – вода. Вышло нашумевшее видео главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова с комментарием об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Депутат сослался на опыт Израиля и отметил, что это помогло бы пополнять украинский бюджет.

Российская сторона, безусловно, за. В ответ глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал на то, что продажа воды в Крым будет фактически означать сдачу украинских позиций по деоккупации полуострова. В итоге Антон Кориневич заверил, что подача воды возможна только после деоккупации. О чем все это говорит?

– Я очень боюсь того, что в Офисе президента (Украины – КР) может завязаться подобная дискуссия. Сейчас в Крыму очередной пик дефицита воды, российские чиновники говорят, что запасов у Симферополя осталось на 100 дней. Туристов в Крым можно привезти на самолетах, поставлять электроэнергию из Краснодарского края России, но воду в нужных объемах не привезешь.

Единственный, кто может закрыть для Москвы этот вопрос, это официальный Киев, если он решит отремонтировать Северо-Крымский канал. И в этот момент мы оказываемся перед угрозой очень серьезного политического кризиса в Украине.

Россия занимается классическим политическим терроризмом: берет украинских заложников и выдвигает политические требования. С водой то же самое. Я бы на месте какого-нибудь российского чиновника обустроил все так, чтобы с инициативой поставок воды в Крым выступила не Россия, чтобы сохранить лицо, а как раз Украина.

Если подобное решение созреет в Офисе президента и будет озвучено, то страну ждет большой раскол. Порядка 15-20% населения стоят на очень жестких позициях суверенитета, а не холодильника. Люди, которые делают Майданы, воспримут это как предательство.

По сути, Украина поставками воды закрыла бы для Москвы вопрос аннексии Крыма: все, нет никаких проблем. Потом Россия будет указывать Западу на то, что Украина якобы вернулась к довоенному статус-кво, поставляет в Крым воду, поэтому давайте отменять и санкции.

– Тем временем в Крыму активнее всего, по всей видимости, обсуждают недавний арест Олега Зубкова. Сегодня стало известно, что владелец крымских зоопарков будет находиться в следственном изоляторе в Симферополе минимум до 11 февраля – именно на этот день запланировано судебное заседание в подконтрольном России Верховном суде Крыма, где рассмотрят апелляционную жалобу защиты на изменение меры пресечения.

Бизнесмен находится в СИЗО с 3 февраля по решению Белогорского районного суда в деле укушенной львом туристки Ольги Соломиной. При этом российский глава Крыма Сергей Аксенов, с которым у Зубкова был длительный конфликт, лично за него поручился. Что происходит? Кто ведет игру против Зубкова?

– Против Зубкова сам Зубков. В 2014 году он искренне поддерживал появление России, искренне не понимая, что это такое. Многие жители сопредельных с Россией государств составляли свое впечатление об этой стране из нерегулярных поездок в российские города и из телевизора.

А повседневная Россия совсем другая – это страна неофеодализма, где чиновник имеет всю полноту власти и отчитывается только перед королем, но не перед простолюдинами. Зубков просто понял это первым, раньше всех, и стал говорить об этом публично.

Но он привязан к своему зоопарку – он же не может просто продать его и уехать. Это же не ларек с шаурмой, а огромное предприятие, требующего постоянного ухода. Произошла классическая история: «Кто не с нами, тот против нас».

Зубков не захотел делиться бизнесом, присягать на верность, признавать над собой суверенитет Сергея Аксенова – ну вот в конечном счете система тебя за это съест. Она как бультерьер – сжимает челюсти, но не разжимает.

При этом Сергей Аксенов сейчас будет говорить, что у него нет никакого конфликта с Зубковым – это у правоохранительной системы к нему вопросы. Но давайте начистоту: в России нет независимой правоохранительной системы.

В этом есть некий макиавеллизм: публично пожать Зубкову руку, зная, что через несколько дней его арестуют. А после этого можно говорить: «Да это не мой заказ! Мы только что помирились!»