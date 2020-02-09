Русские во власти РФ: Фейгин объяснил причины приспособленчества иностранцев

В России правильным могут быть только «русским», при этом люди во власти не имеют никакого отношения к русским.

Почему потомки иностранцев и инородцев в России стремятся выдать себя за русских? В чем причина такого комплекса неполноценности от их не русского происхождения. Российский юрист Марк Фейгин обсуждает это вопрос в своем стриме на личном канале YouTube.

«Поговорим сегодня на моем стриме в 20.00 о «советском патриотизме и интернационализме», и его «продуктах»: Плетневых, Соловьевых, сурковых и других, ставших «ненастоящими русскими», – рассказывает российский юрист.

В ходе своего стрима Фейгин разбирает феномен «советского патриотизма» и «интернационализма», а так же почему потомки иностранцев пытаются выдать себя за русских. Это феномен можно проиллюстрировать на примере нынешнего премьер-министра Вадима Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, депутата от КПРФ Тамары Плетневой, пропагандиста Владимира Соловьева.

Все дело считает Фейгин в советском империализме, когда важно было принадлежать к нации «большого брата». И ярким примером проявления этого империализма продвигаемого «инородцем» можно считать истерику главы ЛДПР Владимира Жировновского в эфире передачи Ольги Скабеевой.