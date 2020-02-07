Колонии путинской России: Кремль добровольно не уйдет с оккупированных территорий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит ничего особенного в том, что новым «главой правительства «ДНР» стал бывший вице-губернатор Иркутской области.

По утверждению Пескова, Владимира Пашкова никто на Донбасс не делегировал и местное «правительство» он возглавил как частное лицо, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Господину Пескову можно было бы напомнить, что Стрелкова, Бородая и прочих российских граждан, участвовавших в нападении на Украину и уничтожении малайзийского «Боинга», тоже формально никто на Донбасс не делегировал», – пишет публицист.

Портников особо подчеркивает, что никто на Донбасс не делегировал и всех тех «добровольцев», набором которых занимались российские военкоматы; и ребят из Бурятии, с которыми в госпитале встречался Кобзон, никто на Донбасс не делегировал; и самого Кобзона, который даже перед смертью участвовал в пропагандистском обеспечении оккупации своего родного края. Никто на Донбасс не делегировал ни одного российского гражданина.

«Это они сами», – отмечает Портников.

Но, конечно, Песков – как и прочие лгуны на путинском жаловании – только посмеется над моими словами. Потому что для него, как и для любого другого чиновника, происходящее на Донбассе – естественный процесс оккупации.

«И обнародование фамилии Пашкова – не более чем ротационная случайность. Таких «не делегированных» на Донбассе – вагон и маленькая тележка. И это вовсе не вагон с углем», – подчеркивает Портников.

Это вагон с оккупантами, которые воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинское оборудование, украинскую землю. Пашков – просто один из них, не первый и не последний.

«И в его назначении не стоит усматривать какую-то особую демонстрацию намерений, какое-то стремление показать Владимиру Зеленскому и его команде, что россияне теперь правят Донбассом», – отмечает Портников.

Вовсе нет. В том-то и суть ситуации, что это назначение – обыденность. То, что Донбасс – колония России, это такой же факт, как аннексия Крыма или признание Россией «независимости» Абхазии и Южной Осетии. Кремль никому ничего не демонстрирует, не хочет показать, какими будут его действия, если в Киеве не пойдут на уступки. Никому в российском руководстве не интересны эти уступки и надежды Зеленского на прекращение войны и возвращение Донбасса.

«Российские чиновники просто управляют колонией», – подытожил Портников.