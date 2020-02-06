Водное неперемирие: Кремль добивается подачи воды в Крым

На полуострове сейчас перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам. Запасов в водохранилищах недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

Российские пропагандистские масс-медиа пишут о том, что Симферополь может остаться без воды уже к маю. В целом же основные водохранилища региона заполнены на треть – и этого может хватить до июня.

«Внимание вопрос. Кто первый в Киеве начнет говорить о возобновлении поставок воды в Крым?», – пишет публицист.

Вода – главный дефицит полуострова после аннексии. До 2014-го днепровская вода обеспечивала до 90% потребностей региона. Спустя месяц после вторжения Киев перекрыл Северо-Крымский канал.

«Российские власти сооружали водозаборы, бурили скважины, но фундаментально это вопрос решить не могло. Скорее, наоборот – привело к засолению почв в Северном Крыму, и сельское хозяйство в тех краях угасло», – отмечает Казарин.

Российские власти региона колеблются между демонстративной бравадой, такой как – «Украина превратила Днепр в канализацию, и нам такой воды не нужно», и требованиями: «Днепр берет начало на территории России и Украине не принадлежит». Но теперь, судя по всему, уже не до позерства.

«Туристов можно привезти самолетами. Электроэнергию – поставлять по энергомосту из Краснодарского края России. Но воду полуострову может обеспечить лишь материковая Украина. И только Киев в силах избавить Кремль от головной боли. Которая появилась у него с тех самых пор, как Москва решила сменить флаги в Крыму», – подчеркивает Казарин.

Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу «всех на всех» удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет.

«Олег Сенцов в свое время говорил о том, что людей можно менять лишь на людей – а не на политические уступки. Но логика Кремля состоит как раз в обратном. И у меня есть ощущение, что в ближайшее время Украина вновь может погрузиться в очередное внутреннее противостояние», – отмечает Казарин.

Нам вновь могут предложить выбор. Когда на одной чаше весов окажется политическое решение (возобновление поставок воды в Крым), а на другой – гуманитарное (возвращение украинских граждан).

«При этом нам обязательно расскажут о том, что поставки воды на полуостров – это тоже гуманитарный акт. Что таким образом мы заботимся о соотечественниках. Сошлются на Израиль и обвинят в воинственности тех, кто не согласится», – подчеркивает Казарин.

Безусловно, эта логика найдет немало сторонников. Потому что на кону будут конкретные жизни и частные судьбы. В то время как другая сторона станет апеллировать вещами куда более абстрактными и неосязаемыми. Наподобие суверенитета, государственных интересов и институциональной памяти.

«Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок», – отмечает Казарин.

Но любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

«Есть ситуации, в которых не бывает очевидных решений. В которых каждый выбор сопровождается шлейфом последствий», – подчеркивает Казарин.

Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль.

«Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах», – подытожил Казарин.