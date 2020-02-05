Антиконституционный переворот: всю грязную работу за Путина сделал Ельцин

Россиянам следует понять, что Путин – это всерьез и надолго, а власть в России можно взять только силой. Но кто готов к этому?

В России продолжают бурно обсуждать продвигаемую нацлидером России Владимиром Путиным «конституционную реформу». Заговорили о «конституционном перевороте», которую совершает власть, забывая о том, что этот переворот совершили еще в 1993 году, пишет на своей странице в Facebook российский журналист Александр Желенин.

«Все сейчас нервничают насчет того, что Путин творит с Конституцией РФ. Называют это конституционным переворотом. Но, ребята, нервничать надо было 27 лет назад», – пишет журналист.

Желелн напоминает всем, что настоящий переворо в стране был совершен еще первым президентом России Борисом Ельциным, который расстрелял собственный парламент, после того, как превратил политический кризис в кровавое противостояние в центре Москвы.

«Настоящий переворот был осенью 1993 года. Тогда, после расстрела парламента, по большому счету все и свершилось. По ельцинской конституции, ради которой этот расстрел во многом и был совершен, мы получили сверхпрезидентскую республику», – отмечает Желенин.

Поэтому не стоило питать иллюзий, что нынешний нацлидер России Владимир Путин оставит свою власть. Он давно и надолго пришел в кремлевские кабинеты.

«У меня уже после 1999 года не было особых сомнений насчет того, что Путин это всерьез и надолго. Сейчас он просто юридически (для него это важно – что б все легитимненько было) оформляет то, что уже было фактически», – подчеркивает Желенин.

Сейчас просто происходит очередное формально переоформление давно сложившегося в России положения вещей. Все следует понимать – Путин это всерьез и надолго.

«Я уже давно твержу, что не важно как – через «парламентскую республику», через аншлюс Беларуси или Госсовет, но он свою власть переоформит на всю оставшуюся ему жизнь. Что он сейчас и делает. СМИ в его руках. Как и все остальное в России. 90% россиян, как сообщается, радостно одобряют 90% «поправок» к Конституции, которые продлят его власть до конца его земной жизни», – отмечает Желенин.

Все сейчас нервничают насчет того, что Путин творит с Конституцией РФ. Называют это конституционным переворотом. Но,… Geplaatst door Theodor Raskol op Dinsdag 4 februari 2020

Не стоит питать иллюзий насчет «народного волеизъявления», народ в России проголосует как нужно власти.

«Народ на «всенародном голосовании» проголосует как надо… Чего нервничать-то? Идти спасать полумонархическую конституцию? От которой и раньше ничего не зависело? Смешно…», – подчеркивает Желенин.

Альтернатива понятно, но вопрос том кто готов в России к решительным действиям.

«Выйти на площадь с требованием ухода преступного режима? Это было бы правильной постановкой вопроса. Но кто в России так его ставит? Никто. Ну, и х-ли тогда суетиться?», – подытожил Желенин.