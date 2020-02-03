Выгодная история для Путина: Россия не готова нести ответственность за преступления власти

Российские чиновники и пропагандисты вступили в очередной исторический конфликт. На этот раз не с Польшей и Украиной, а с Эстонией.

Столетие подписания Тартуского мирного договора между Россией и Эстонией стало поводом для противоположных оценок, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Если для Эстонии подписание Тартуского мирного договора – событие, которое подтвердило начало ее государственности, то для Кремля этот документ – ничего не значащая бумажка.

«Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому Союзу. Нас оккупировали»- утверждает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат»- отвечает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия готова воспринимать историю только тогда, когда она ей выгодна. Тартуский мирный договор подписал даже не Советский Союз. Его подписала Советская Россия – та самая республика, которая в 1922 году вошла в СССР, а в 1991 году из него вышла. Эстонию после оккупации присоединили не к России, а к Советскому Союзу.

«В 1991 году Госсовет СССР, одним из членов которого был и президент России Борис Ельцин, единогласно признал восстановление независимости балтийских стран. Казалось бы, какая проблема сегодня может быть с договором, который подписан сто лет назад – если Россия и Эстония продолжают существовать как независимые государства?», – уточняет Портников.

Но у путинской России проблема есть.

Во-первых, Кремль теперь не хочет признавать самого факта оккупации балтийских стран.

«Признание этого факта совершенно иначе демонстрирует роль Советского Союза во Второй Мировой войне, напоминает о том, как Сталин и Гитлер делили Европу», – отмечает Портников.

Во-вторых, уже после оккупации Эстонии часть территории этой страны была передана от Эстонской ССР РСФСР – да так в составе России и осталась.

Эстония на эту территорию не претендует, но о самом факте передаче земель не забывает. И тут оказывается, что для российских чиновников, которые так любят поговорить о «сакральности» аннексированного Крыма такая память – просто оскорбление.

«В результате любой юбилей любого исторического события, связанного с государственностью Эстонии, оборачивается полемикой между Москвой и Таллинном и ни один из договоров о границе между двумя странами – а они за последние десятилетия подписывались уже дважды – так до сих пор и не ратифицирован парламентами обеих стран», – подытожил Портников.