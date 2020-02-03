Фактор непреодолимости: в России заговорили о рисках политических реформ для инвесторов

Компания «ТМК» сообщила инвесторам, что предусмотренные в поправках в Конституцию политические реформы могут стать фактором неопределенности. Среди рисков в проспекте евробондов компания указала на возможную разбалансировку системы власти, пишут на страницах «РБК» журналисты Светлана Бурмистрова и Иван Ткачев.

«Трубная металлургическая компания(«ТМК»), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата», – пишут журналисты.

О поправках в Конституцию, предложенных Путиным, и последующей смене правительства «ТМК» упоминает в предварительной версии проспекта еврооблигаций (копия есть в распоряжении «РБК»).

«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет «ТМК».

«ТМК» сообщила инвесторам, что предусмотренные в поправках в Конституцию политические реформы могут стать фактором неопределенности. Среди рисков в проспекте евробондов компания указала на возможную разбалансировку системы власти

«Трубная металлургическая компания («ТМК»), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата», – пишут журналисты.

О поправках в Конституцию, предложенных Путиным, и последующей смене правительства «ТМК» упоминает в предварительной версии проспекта еврооблигаций (копия есть в распоряжении «РБК»).

«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет «ТМК».

В формулировках соответствующих разделов еврооблигационных проспектов компании, как правило, пытаются представить максимальный перечень возможных рисков для инвесторов. Описывать возможные или гипотетические политические и экономические риски в юрисдикциях, где работает заемщик, — стандартная юридическая практика, ответил представитель «ТМК» на запрос «РБК». Поэтому «ТМК» указала все потенциальные риски, сообщили в компании.

Возможные разногласия элит

«Кроме того, любые дальнейшие изменения в российском правительстве или его программе реформ или отсутствие консенсуса между президентом, премьер-министром, российским правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами могут привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата», — добавляет компания. Пункта о возможных разногласиях в высших эшелонах власти не было в проспекте евробондов «ТМК» от 2013 года, когда компания выпускала свои единственные международные бумаги.

«ТМК» также указывает на протестные выступления в России против повышения пенсионного возраста в 2018 году, против ограничений в интернете в марте 2019 года и в августе 2019 года в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму как на примеры потенциальных источников нестабильности.

«31 января «ТМК» должна начать встречи с инвесторами в Москве и нескольких европейских городах, посвященные возможному размещению долларовых еврооблигаций, сообщил «РБК» источник, близкий к потенциальным инвесторам. Объем размещения пока неизвестен», – отмечают журналисты.

«ТМК» является одним из крупнейших российских поставщиков труб, в частности — бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин. «ТМК» в том числе поставляет трубы в США и Канаду в рамках соглашения с компанией Tenaris, ее эксклюзивным дистрибьютором. Выручка группы составляет $5,1 млрд (по данным за 2018 год).

Начало перемен

Президент Владимир Путин 15 января предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.

«Путин дал понять, что не останется на посту президента в 2024 году в соответствии с действующими лимитами, а позже заявил, что для России было бы неприемлемо введение особой должности «министра-наставника» по примеру Сингапура и его бывшего авторитарного лидера Ли Куан Ю. Анализируя предложенные поправки в Конституцию, политологи предполагали, что Путин мог бы занять должность главы усиленного Госсовета, но также не исключали, что он может в будущем стать премьер-министром или председателем Госдумы», – подчеркивают журналисты.

После объявления конституционных инициатив правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а пост премьер-министра занял бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Его первые действия на новом посту одобрили 48% россиян, следовало из опроса Левада-центра.

Поправки в Конституцию должны быть одобрены только после консультаций с населением России в виде общероссийского голосования, заявили в Кремле. Оно не будет проводиться в форме референдума. Сроки и порядок голосования будут прописаны в специальном указе Путина.

«В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, рассказывали источники «РБК». Речь идет о поддержке инициатив главы государства, о доверии ему, и результаты должны быть убедительными, подчеркивал один из них», – подытожили журналисты.