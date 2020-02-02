Счастье в Конституцию: российский пропагандист озабочен падением уровня счастья в России

Российский пропагандист предлагает внести в конституцию право россиян на счастье. На этот этот шаг его подтолкнуло продолжающееся.

Россия заняла традиционно одно из нижних мест в рейтинге стран по уровню счастья. Пик в России был в 2015 году, это год санкций и падения рубля, а счастья было больше, пишет на своей странице в Facebook известный кремлевский пропагандист Сергей Марков раскрывает.

«Потому что было счастья от силы и уверенности России, присоединившей Крым. С тех пор счастье в России снижалось», – пишет пропагандист.

Далее пропагандист указывает наиболее вероятные причины столь сильного снижения «ощущения счастья» в России.

1. Не было решительных действий власти в направлении чаяний большинства населения. От этого падала и падает поддержка власти.

«Люди рады поддержать власть, но какие действия надо поддерживать то? – задают вопрос люди», – отмечает Марков.

2. Экономическая стагнация и падение реальных доходов населения. Чтобы исправить это, в начале 2020 года заменено правительство и перед новым поставлена главная задача добиться существенного роста экономики и уровня жизни.

3. Ошибочные решения типа радикальной модели пенсионной реформы. Выбрана такая форма, которая вызвала у население ощущение, что власть это враг, который обманывает свой народ.

«Пришлось убрать тех, кто делал эту пенсионную реформу. Надо бы еще и персональных ответственных назвать и наказать», – подчеркивает Марков.

4. Явные ошибки, за которые никто не несет наказания, рождают пессимизм. Плохой лесной кодекс 2006 года, из-за которого такие сильные пожары леса.

«И никого не наказали. Точечная уплотнительная жилищная застройка и нечеловеческие условия жизни в «человейниках». Никто не наказан, а главные виновники даже получили повышение», – отмечает Марков.

Россия заняла традиционно одно из нижних мест в рейтинге стран по уровню счастья. Пик в России был в 2015 году, это год… Geplaatst door Sergey Markov op Zondag 2 februari 2020

5. В стране создана информационная машина разгона социального пессимизма. Эта машина пессимизма в русскоязычном сегменте интернета доминирует и почти установила свою диктатуру и создает впечатление, что все против Кремля.

«В печатных и интернет сми эта машина социального пессимизма тоже доминирует и создает ощущение полного тупика и безнадежности. Только российское ТВ еще держится, еще отстаивает права народа России на счастье», – подчеркивает Марков.

«И солнца еще так мало. Народ России имеет право на счастье. Я бы это вписал в преамбулу Конституции России. Что счастье народа России это его главное право и главная обязанность власти», – подытожил он.