Империя Путина: современная Россия может пережить своего создателя

Пропаганда в Российской Федерации может измениться, но опыт переживания и проживания политической реальности в ней останется.

А вместе с этим останется и весь имперский ресентимент, фантомные боли и представления о мотивах как ближайших соседей, так и тех, что подальше. Такое мнение в видеоблоге «Грани правды» озвучил журналист Павел Казарин.

По его словам, нацлидер России Владимир Путин за 20 лет правления построил свою собственную Россию.

«20 лет – это период, способный давать инерцию. Людей, которые выросли в СССР, сменили люди, которые выросли за Владимира Путина. Опыт жизни страны при его президентстве – это опыт их персональной жизни … Не российский президент навязал обществу идею реванша. Скорее, оно продиктовало ему условия, гарантирующих успех у публики», – сказал Казарин.

При этом империя, которую так тщательно выстраивает Путин, вполне может пережить его самого. В первую очередь из-за того, что реальной альтернативы этому образования на просторах России нет.

«Россия, которую строил и построил Путин, вполне может его пережить. Просто потому, что она успела зачистить ячейки протеста внутри, лишилась имиджа «главной проблемы» снаружи и успела ощетиниться во все стороны пушками в надежде пережить период глобальной турбулентности. И в этой новой реальности мы можем только гадать о том, как сложится судьба Украины», – подчеркнул Казарин.

Он объяснил, что время ставит перед Украиной вызовы, к которым никто не был готов, поэтому стоит готовиться к игре в длинную.

«В конце концов, всегда лучше ошибиться в пессимистическом прогнозе, чем в оптимистическом», – отметил Казарин.