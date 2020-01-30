Путин хочет втянуть Украину в новый союз, – Валерий Соловей

В ближайшее время Россия будет оказывать на Украину давление, чтобы принудить президента Владимира Зеленского вступить в новое союзное государство России, Беларуси и Украины. Перспективы такого развития геополитической ситуации на постсоветском пространстве обсуждали в ходе телеконференции российский юрист Марк Фейгин и политолог Валерий Соловей.

«Я уточню, Валерий, надо предполагать, что речь идет именно о воссоздании квази-СССР, какого-то квазисообщества, которое будет фиксировать новое состояние России уже геополитическое или что-то подобное ему?», – задал свой вопрос собеседнику Фейгин.

В первую очередь Валерий Соловей выделяет два аспекта российского ревизионизма, которые в ближайшие недели будет воплощать в жизнь нацлидер России Владимир Путин. Первым аспектом является попытка воссоздать утраченную советскую империю.

«Это два аспекта значит. Первое это давайте назовем это малым ревизионизмом – это союзное государство России, Беларуси и Украины», – заявил Соловей.

В то же время, новое союзное государство не будет являться полной копией СССР. Соловей предполагает, что входящие в новое союзное государство страны будут обладать большими свободами, чем советские республики в составе СССР.

«Это союзное государство с участием Украины. Причем это не будет в полном смысле напоминать Советский Союз, это будет несколько иной тип объединения, более свободный», – отмечает Соловей.

Сопротивление, которое Украина будет оказывать попыткам втянуть себя в реализацию проекта условного «СССР 2.0» Россия попытается подавить оказывая сильное влияние на стремящегося к миру Зеленского. Соловей предполагает, что давление будет таким, что у руководства Украины не будет никаких шансов выстоять в этом противостоянии.

«И если Украина, что вполне естественно, будет сопротивляться таким намерениям (по крайней мере президент Зеленский не дает своего ясного согласия на это), то на него будет оказано давление. Предполагается оказать давление, перед которым Украина не сможет устоять. Это малый план», – подчеркнул Соловей.

В то же время, Путин очень сильно торопится, чтобы реализовать свои планы, пока геополитический расклад в Европе в его пользу. Кроме давления на руководство Украины, его амбиции простираются на расширение своей империи на пространство от Лиссабона до Владивостока.