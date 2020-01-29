Истерика «победобесия»: Путин и соратники не признают ответственность СССР

Сторонникам Владимира Зеленского может показаться странной истеричная реакция российских политиков и медиа на выступление украинского президента в Аушвице.

Владимир Зеленский возложил на СССР вину за развязывание Второй мировой войны. По словам украинского президента, Советский Союз несет ответственность наравне с нацистской Германией. Такое заявление он сделал, находясь с официальным визитом в Варшаве, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – заявил президент Украины.

Кроме того, во время рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В сообщении пресс-службы Президента Украины отмечается: «В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

«Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда», – призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.

Вместе с другими лидерами делегаций Президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке».

«Еще большим должно быть удивление самого Владимира Зеленского. Он выступил с ритуальной речью, почтил память жертв Холокоста, вспомнил о подвиге советских солдат, которые освобождали концентрационный лагерь и о том, что начало Второй Мировой войны было положено сговором и совместными действиями двух человеконенавистнических режимов – гитлеровского и сталинского», – пишет публицист.

Все это можно переписать из школьного учебника истории. Ничего оскорбительного для Владимира Путина и приспешников российского правителя украинский президент не сказал.

«Почему же тогда путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что Зеленский «солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян», а глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что украинский президент «все больше и больше погружается в идеи украинского национализма»?», – отмечает Портников.

Все очень просто. Победа в Великой Отечественной войны – основа легитимности путинского авторитаризма. Третьеразрядные чекисты вместе с мелкими бандитами, которым они доверили управлять миллиардами, строят в России Советский Союз без коммунистической идеологии.

«Это то, о чем в КГБ мечтали всегда. И основой этого режима является отвратительное карикатурное «победобесие», ради торжества которого путинские пропагандисты отказались от подлинной истории Второй Мировой войны», – подчеркивает Портников.

То, что Владимиру Зеленскому кажется второстепенным, для Владимира Путина – вопрос выживания. Украинскому президенту может казаться совершенно неважным, как называется улица и какие речи на ней произносятся, главное – чтобы эта улица была заасфальтирована. А российскому президенту совершенно не интересно, есть ли асфальт на улице. Ему важно, чтобы эта улица называлась улицей маршала Жукова, и чтобы жильцы этой улицы никогда не вспоминали о сталинских военных преступлениях.

«И если мы будем думать исключительно о том, какой асфальт нам положить на нашей улице и не будем интересоваться, как эта улица называется и знают ли ее жильцы правду о прошлом своей оболганной советскими пропагандистами страны, рано или поздно по этой магистрали – хорошо ли, плохо заасфальтированной – проедет по дороге на Киев российский танк», – подытожил Портников.