«К ним едет ревизор»: Козак намерен проверить финансовую деятельность «ДНР»

Пушилин пытается получить аудиенцию у Путина, а Дмитрий Козак начал ревизию всех дел в Донецке, запросив соответствующие документы.

Несмотря на все слухи глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин не покинул город, все его люди находятся на местах. Есть информация о том, что Пушилин должен получит аудиенцию у нацлидера России Владимира Путина, действуя через лидера КПРФ Генадия Зюганова, пишет редакция Telegram-канала «Вольнодумец».

«По данным наших людей в горсовете Донецка, по состоянию на 20-00 26.01.2020 года, бывший МММэмщик Пушилин находился дома и в Москву ни в отпуск, ни в командировку не летал. На сегодняшний день вся его вертикаль, все его непосредственные подчиненные находятся на местах и никуда не убежали, никто их никуда не захватил»», – говорится в сообщении.

Поэтому, пока нет официальной информации об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента России, назначении нового ответственного за непризнанные республики «ЛНР» и «ДНР», отставке Пушилина, все рассуждения об этом имеют право на существование, но носят характер предположения.

«А вот ряд конкретных фактов уже есть. Так, от обслуживающего персонала Д. Пушилина известно, что после сообщения РИА «Новости» об уходе Суркова с госслужбы, в этот же день Пушилину якобы звонили из офиса главы КПРФ Геннадия Зюганова и сообщили, чтобы он был готов в любой момент прилететь в Москву «для встречи в верхах» при содействии Зюганова», – отмечают в сообщении.

Какие это «верхи» не уточняется, но все предполагают, что скорее всего с самим Владимиром Путиным или уполномоченным им лицом. Пушилин якобы заверил звонивших, что он всегда готов, ну почти как пионер. При этом, никаких указаний подчиненным готовить ему документы для командировки не поступало.

«Вторым событием, которое тесно связано с будущими назначениями «ответственных за Донбасс», стал звонок 25.01.2020 года главе так называемого кабинета министров «ДНР» Александру Ананченко от Дмитрия Козака. Он потребовал от Ананченко, а не от Пушилина, подготовить отчет о финансово-экономической деятельности «ДНР» за 2019 год по всем направлениям», – подчеркивают в сообщении.

В частности, по состоянию всех работающих предприятий, находящихся в простое или готовящихся к запуску: шахты, металлургические заводы, обогатительные фабрики, предприятия, выпускающие продукты питания и другие объекты жизнеобеспечения.

«Кроме того, Дмитрий Козак якобы запросил все данные по финансовым расходам на содержание и обеспечение Первого Армйеского Корпуса (1АК МО РФ), то есть отпускников и ихтанетов из России», – отмечают в сообщении.

Ананченко уже дал команду своему заместителю Алексею Кулемзину готовить все необходимые документы.

«Кстати, Алексей Валерьевич Кулемзин, до войны «успешно» работал в Донецкой областной администрации в должности начальника управления по вопросам внешних связей и европейской интеграции. Представляете, как успешно он нас евроинтегрировал», – подчеркивают в сообщении.

«Несмотря на видимое спокойствие в «ДНР», внутри властных структур отмечают обеспокоенность и страх от возможных изменений», – подытожили в сообщении.