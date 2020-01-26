Ватерлоо Суркова: как кремлевский куратор провалил украинское направление

У ушедшего в отставку Владислав Суркова никогда не было реального влияния даже на оккупированном Донбассе, не говоря уже о пророссийских силах в Украине.

В декабре 2018 года в Донецке пропал блогер, политтехнолог и активный участник «русской весны» 2014 года Денис Лотов. Спустя несколько недель выяснилось, что Лотова с территории «ДНР» похитили люди министра внутренних дел «ЛНР» Игоря Корнета, вывезли в Луганск и держат его там с тех пор «на подвале», пишет на своей странице в Facebook российский журналист Илья Барабанов.

«Лотов был неудобен и донецким властям, и луганским, и московским кураторам двух непризнанных республик. Например, от открыто рассказывал, что обстрел автобусной остановки в Донецке в январе 2015 года, в результате которого погибли от 8 до 15 человек, совершила совсем не украинская диверсионно-разведывательная группа, на которую принято списывать убийства всех известных полевых командиров на территории «ЛДНР». Остановку обстреляли, утверждал он, российские казаки, которые что-то не поделили с другой группировкой, воевавшей на стороне «ДНР», – пишет журналист.

Несколько лет между окончанием активных боевых действий на востоке Украины и своим похищением Лотов жил в России. Украинская политическая диаспора в Москве после событий 2014-2015 годов сильно выросла и он был одним из ее активных участников.

А по итогам Лотов написал книгу, которая нигде не была издана, но найти которую можно при желании в интернете. Так он довольно подробно рассказывал о том, как на «украинском направлении» работал помощник президента России Владислав Сурков и его команда.

«Правдивость его слов мне подтвердили еще два политтехнолога, работавших в разное время с Сурковым. Если описывать эту схему коротко, то ее можно назвать заработком больших денег на создании ложных сущностей, не имевших никакого отношения к реальной жизни», – отмечает Барабанов.

Например, придумывается проект: пусть украинские националисты из числа ветеранов АТО захватят приемную в то время генпрокурора Украины Юрия Луценко и потребуют импичмента на тот момент президента страны Петра Порошенко.

«На организацию акции выделяется 200 тысяч долларов. 150 из них остается в кармане у московских организаторов, 40 – в руках посредников из числа той самой московской украинской диаспоры, 10 – с грехом пополам доезжают до Киева. Но реальных активистов, чтобы что-то захватить, у людей помощника президента России либо нет, либо их очень мало, параллельно план «сливается» Службе безопасности Украины, которая захват успешно отменяет», – подчеркивает Барабанов.

На выходе в выигрыше все: украинские спецслужбы докладывают о том, что разоблачили очередной заговор и сорвали планы коварного Кремля. В эфире российских телеканалов Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Андрей Норкин и Артем Шейнин рассказывают аудитории об очередном преступлении «киевской хунты», против которой якобы выступают уже даже местные ультраправые радикалы. Но события, о котором говорят и спорят по обе стороны границы, просто не было, оно выдумано.

«Созданием таких ложных смыслов, придумыванием фактов и явлений, не имеющих ничего общего с реальностью, Владислав Сурков и занимался на протяжении всей своей карьеры. «Суверенная демократия», которой не может быть в природе как, по Михаилу Булгакову, рыбы второй свежести, потому что это вздор», – отмечает Барабанов.

Молодежное движение «Наши», которое должно было стать поставщиком молодых и патриотичных кадров для действующей власти, а произвело на свет бывшего депутата Роберта Шлегеля, который, разочаровавшись в российских реалиях уехал жить в Германию, и активистку Марию Дрокову, которая, поцеловав Владимира Путина и получив медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», уехала в Кремниевую долину.

«Партия «Единая Россия», у которой нет ни идеологии, ни смысла, а депутаты которой готовы единогласно голосовать за что угодно, превратив за двадцать лет путинского правления парламент в «взбесившийся принтер», – подчеркивает Барабанов.

В декабре 2018 года в Донецке пропал блогер, политтехнолог и активный участник «русской весны» 2014 года Денис Лотов…. Geplaatst door Ilya Barabanov op Zaterdag 25 januari 2020

Самому себе Владислав Сурков придумал роль «демиурга» и «серого кардинала Кремля» и многих заставил поверить в то, что это на самом деле так.

Он умудрился придумать даже свою отставку. Сообщив о ней до появления президентского указа и связав ее со «сменой курса на украинском направлении», которого тоже пока не просматривается.

«А для объявления новости выбрал утро субботы, когда свой день рождения отмечает уже новый украинский президент Владимир Зеленский. Со слов политолога Алексея Чеснакова, который все последние годы выступает говорящей головой Владислава Суркова, отставник намерен месяц медитировать, но, возможно, он и это просто придумал», – подытожил Барабанов.