Режим российских «аятолл »: как следует сопротивляться Путину

В России некому остановить безумие «конституционной реформы» Путина. Но тем не менее необходим массовый протест против готовящегося уничтожения конституционного строя страны.

Как неравнодушным к судьбе своей страны гражданам Российской Федерации эффективно сопротивлятся объявленной нацлидером России Владимиром Путиным «конституционной реформы», которая приведет к окончательному уничтожению правовой системы и узурпации власти? Российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман на страницах «Новой Газеты» представил свое видение проблемы окончательного уничтожения конституционного строя России.

«Смотрю на происходящее в России через несколько тысяч километров и несколько часовых поясов. Ощущение сумасшедшего дома. Впрочем, когда смотришь изнутри, оно такое же. Скоро вернусь, проверю», – пишет российский политик.

Возникает три вопроса: «зачем все это, к чему приведет, как нам реагировать?».

«Зачем? Ну, это понятно. Никакого «транзита» не предполагается. Все – для сохранения и, главное, укрепления личной власти», – отмечает Гозман.

Гозман выразил надежду, никто не поверил высказыванию Путина о том, что нельзя, мол, ограничивать и ослаблять власть президента. Абсолютная власть Политбюро ЦК КПСС никак в Конституции не прописывалась, но это никому не мешало.

«Создается иранская модель, в которой над всеми формальными институтами стоит духовный лидер, назначаемый непосредственно Аллахом и перед ним же и отвечающий», – подчеркивает Гозман.

Кстати, чиновники и депутаты, мечтая именно о реинкарнации у нас Ирана, уже давно называют своего вождя национальным лидером. Здесь очень важное отличие от президента. Президента можно не любить, можно голосовать против него и тем не менее оставаться членом гражданской нации.

«Человек же, не любящий национального лидера, не восхищающийся им, себя за пределы этой нации выводит. Или его выводят», – отмечает Гозман.

«Так уже бывало в истории», – добавил Гозман.

Путин фактически признал, что в им же созданной системе, в рамках тех минимальных гражданских свобод и законодательных ограничений, из которых его люди двадцать лет изгоняли всякое содержание, он дальше править не может.

«Будет какой-нибудь президиум Госсовета/Совбеза во главе понятно с кем, включающий в себя президента, премьера, ключевых министров и соратников. В рядовые члены можно напихать кого угодно – опыт ЦК КПСС показывает, что это ничему не мешает», – подчеркивает Гозман.

Президиум, как Политбюро при СССР, не связанный никакими писаными правилами, не ориентируясь даже на имитационные процедуры, будет принимать решения, формально не имеющие законной силы, но по факту обязательные к исполнению.

«К чему это приведет? Система эта работать не будет. Ее предыдущая, советская версия была построена после революции и Гражданской войны, которые оставили после себя выжженную землю, – сопротивляться, кроме отдельных героев, было некому», – отмечает Гозман.

Иранский вариант стоял на вере в возможность создания справедливого общества на базе ислама: закачалась эта вера – закачался и режим. У Путина же идей – тем более духоподъемных – нет, а пройти по стране таким катком, как большевики, он не может – ресурсов нет, – да и, наверное, не хочет.

«Понятийный управленческий контур затруднит или остановит функционирование бизнеса, муниципального управления и многого другого. Это на самом верху будут «все понимать» и вытягиваться по струночке, а в забытых богом регионах после краткого периода растерянности вообще перестанут обращать внимание на Москву с ее запутанной системой власти», – подчеркивает Гозман.

Центробежные тенденции и так-то довольно сильны в различных частях страны, а хаос наверху лишь укрепит стремление к «самоопределению вплоть до отделения». Ну, а те люди, которые сегодня стремятся к модернизации по европейскому образцу, либо сядут в тюрьму – репрессии, разумеется, усилятся, – либо махнут на все рукой, а кто моложе и образованнее – уедут. Можно, конечно, закрыть границы, но это накладно.

«Надо понимать, что система, которую начальство пытается выстроить, противоречит не чьим-то интересам, а самой жизни», – отмечает Гозман.

И тут мы подходим к следующему моменту:

«Как нам реагировать? Надо признать, что у демократической оппозиции нет способа остановить это безумие. Лозунг защиты Конституции в широких слоях населения отклика не найдет, а на демонстрации в Москве и в других крупнейших городах власть ответит, как научилась», – отмечает Гозман.

Только из этого вовсе не следует, что не надо сопротивляться, – наоборот, сопротивление необходимо!

«Но это все не для того, чтобы предотвратить то, что уже предрешено. Давайте изменим временную шкалу, давайте смотреть не в перспективе ближайших «выборов», а надолго. Сопротивление нужно для будущего. Когда пройдет этот морок, страну надо будет отстраивать на руинах», – подчеркивает Гозман.

Наши проблемы не решатся сами собой просто оттого, что уйдут те, кто загнал нас в тупик, этого не сделают и приглашенные специалисты. Это потребует гражданской активности, точнее – активности граждан, а значит, самих этих граждан – людей с чувством собственного достоинства, ощущающих ответственность за свою страну, свои возможности, а значит, и долг по ее восстановлению.

«Но режим, стоящий на лицемерии и лжи, борется с такими людьми, пытается вытеснить их из страны или, по крайней мере, уйти во внутреннюю эмиграцию. Надо признать, начальству это удается. Если молча проглотить то, что нам предлагают сегодня, граждан в полном смысле этого слова станет еще меньше», – отмечает Гозман.

«Протест – это необходимое условие самосохранения тех, кто не готов сдаваться. Протест не остановит принятие новой Конституции, но он нужен протестующим. Чтобы сегодня они продолжали чувствовать себя людьми, а не скотом. Чтобы завтра они восстановили свою страну», – подытожил он.