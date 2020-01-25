Рубрика “День Сурка”: чего ожидать после отставки бессменного куратора ОРДЛО

Наконец случилось то, о чем так долго и много говорили в последний год – Путин отправил в отставку своего бессменного помощника на «украинском направлении» Суркова.

Нельзя сказать, что отставка помощника президента России Владислава Суркова стала полной неожиданностью, тем не менее это событие поднимает ряд важных вопросов. О том, что ожидать Украине от ухода бессменного куратора ОРДЛО, пишет в своем Telegram-канале «Ранковий Кулик» директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

а) Украинское направление вроде как отходит – ушел в отставку заместитель главы Администрации Президента России Владислав Сурков.

«Специально под него была введена третья, не предусмотренная ранее, должность заместителя главы АП. Говорят, это и стало «последней каплей» для Суркова. В то же время, «украинское направление» в Кремле кормит многих и на этом поле есть и другие игроки. Не следует забывать собственные игры и условных ФСБ и ГРУ», – пишет Кулик;

б) Сурков уходя уходит не совсем.

«Мне пишут, что под него будет создана некая платформа координации «неофициальных инициатив РФ в постсоветской Евразии»; По другой информации – он будет назначен в одну из госкорпораций», – отмечает Кулик;

в) Утро 25 января стало самым мрачным для сурковят в Украине.

«Позавчера им сообщили о прекращении финансирования и переходе на подножный корм. Кое-кому посоветовали искать счастья в ЗАЖОПе, другим – дружить с РПУвУ. Они еще надеялись на то, что Сурков «воспрянет», но сегодня последние надежды разрушены», – подчеркивает Кулик.

г) В «ДНР» и «ЛНР» готовятся уже к перестановкам.

«Там пишут, что они произойдут на протяжении месяца, а не мгновенно», – подытожил Кулик.