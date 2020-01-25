Кремль поменял куратора ОРДЛО: бессменного Суркова заменит продуктивный Козак

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков ушел в отставку. Он решил покинуть госслужбу из-за того, что в стране изменился «курс по Украине», пишет в своем Telegram-канале «BerezoView» политолог Тарас Березовец.

«На украинском направлении Кремля чейндж. Бессменный куратор Украины в администрации Путина, Владислав Сурков уходит с госслужбы. Украинский кейс переходит к назначенному замглавы администрации президента РФ Дмитрию Козаку», – пишет политолог.

Сурков анонсировал «смену курса». Он проиграл аппаратную борьбу Козаку из-за провала парижского саммита Нормандской четвертки.

«Путин расценил ее как проигрышную. Козак известен своим приднестровским планом, предполагающим превращение Молдовы в сателлита России. Читаем между строк. То же самое Козак будет навязывать Украине. Принять ЛДНР на правах автономии с правом вето на внешнеполитический курс», – подытожил Березовец.

Известно, что об отставке помощника президента России первым сообщил в своем Telegram-канале «Чеснаков» близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам Чеснакова, следующий месяц Сурков «будет заниматься медитацией».

«После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – написал политолог.

Эту же информацию Чеснаков подтвердил в разговоре с «Интерфаксом».

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также занимался переговорами с Украиной и, как считается, курировал руководство «ДНР» и «ЛНР».

Отметим, что Чеснаков не пояснил о каком изменении «курса по Украине» идет речь. Но ранее он говорил, что Сурков (в отличие от еще одного близкого к Путину российского чиновника – Козака) выступал против уступок Украине по вопросу Донбасса.

Также, по данным СМИ, у Суркова были непростые отношения с помощником президента Украины по внешним вопросам Ермаком (в тоже время последний нашел общий язык с Козаком).