Манифест граждан России: «Путин, руки прочь от Конституции!»

Неравнодушные к судьбе своей страны граждане Российской Федерации выступают решительно против объявленной нацлидером России Владимиром Путиным «конституционной реформы», которая приведет к окончательному уничтожению правовой системы и узурпации власти. Эти граждане призывают подписать манифест о не допустимости окончательного уничтожения конституционного строя России.

Далее редакция «POLITua» считает уместным привести полный текст манифеста российских граждан против узурпации власти нацлидером России Владимиром Путиным:

«Сегодня мы, граждане Российской Федерации, заявляем, что на наших глазах в стране происходит конституционный переворот. Мы уверены, что цель этого переворота – пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима.

Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции. Об этом как о готовом решении Путин объявил 15 января, определив судьбу России всего за 17 минут. Поправки были подготовлены за 5 дней.

У многих из нас есть свои серьезные претензии к действующей Конституции. Но мы понимаем: изменение текста Основного закона под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти. Устойчивое, демократическое и развитое государство строится ровно на противоположном принципе: Конституция в нем меняется крайне редко и осторожно, зато смена персонального состава публичной власти происходит регулярно.

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России. И хотя 1 и 2 главы Конституции, где зафиксированы эти принципы и права, изменениям не подверглись, объявленные поправки не просто их затрагивают, нововведения противоречат тому, что написано в первых главах. Организаторы переворота убирают приоритет международных обязательств России, уничтожают автономию местного самоуправления, сокращают разделение властей, прежде всего независимость суда, закрепляя в Основном законе антиконституционную практику власти. А также создают новый, неподконтрольный обществу государственный орган управления – Государственный совет.

Важно подчеркнуть, что в текст основного закона намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя. Кроме того, столь произвольное, осуществляемое в пожарном порядке изменение Основного закона лишает Конституцию ее базового свойства –content_001_konstit_small устойчивости, что снимает препятствия для дальнейших правок в соответствии с сиюминутной политической конъюнктурой.

Мы утверждаем: под видом перемен нам предлагают конституционный переворот. Именно поэтому изменение Конституции происходит в такой спешке, с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии. Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума – нелегитимное «общероссийское голосование». То, что голосовать предлагается «пакетом», свидетельствует: организаторы переворота сами понимают, что не все представленные ими поправки понравятся гражданам.

Люди осознают, что нелегитимное изменение Конституции неизбежно и радикально ухудшит жизнь не только общества в целом, но каждого, даже далекого от политики человека.

Обществу нужны:

– реальная сменяемость власти, а не косметическое перераспределение полномочий с целью пожизненного правления одного человека;

– влияние на принятие государственных решений, а не участие в невнятных и непрозрачных процедурах;

– непротиворечивые и общие для всех законы, которые защищают права человека и помогают каждому реализовать свои возможности, а не поправки, которые эти права и возможности сокращают;

Именно поэтому мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании.

Мы отдаем себе отчет, что сама процедура голосования по поправкам в Конституцию не открыта и нечестна. Но молчание будет интерпретировано как согласие. Если такое голосование будет назначено, мы призываем всех прийти и сказать конституционному перевороту и узурпации власти – нет.

России нужны реальные перемены, а не разрушение государственности».

Среди уже подписавших манифест:

1) Илья Азар, журналист, муниципальный депутат;

2) Денис Билунов, политолог;

3) Алексей Виленц, муниципальный депутат;

4) Татьяна Ворожейкина, политолог;

5) Юлия Галямина, политик, муниципальный депутат;

6) Борис Грозовский, политолог;

7) Сергей Гуриев, экономист;

8) Сергей Давидис, правозащитник;

9) Дмитрий Зеленов, муниципальный депутат;

10) Сергей Кузин, замглавы муниципального округа;

11) Марина Литвинович, общественный деятель;

12) Андрей Морев, глава муниципального округа;

13) Андрей Пивоваров, политик;

14) Иван Преображенский, политолог;

15) Елена Русакова, глава муниципального округа;

16) Елена Филина, муниципальный депутат;

17) Сергей Цукасов, муниципальный депутат;

18) Анна Шапошникова, муниципальный депутат;

19) Александр Шмелев, политолог;

20) Светлана Шмелева, активист.

Список открытый и его можно подписать на странице, где опубликован манифест.