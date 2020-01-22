Пожизненная диктатура Путина: в Конституцию введут российских «аятолл»

В Конституцию России также будет внесена поправка, институализирующая дальнейшую внешнюю экспансию режима. В целом очередные правки делают власть нацлидера России Владимира Путина просто абсолютной, сравнимой с режимом иранских аятолл, ответственных за все принимаемые политические решения страны, пишет на своей странице в Facebook российский журналист Александр Желенин.

«Начать обзор текста внесенных в Думу президентских поправок в конституцию России я бы хотел с той, которая никак не была обозначена в последнем путинском послании. Однако именно она, возможно, объясняет ту спешку, с которой на наших глазах меняется политическая система Российской Федерации», – пишет журналист.

Речь идет о той поправке к 81 статье конституции, в которой помимо того, что кандидат на должность президента не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство, говорится, что это требование «… не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию…».

«Если бы здесь говорилось только о «части иностранного государства», то можно было бы истолковать это как продолжение интеграции Крыма в состав РФ. Однако мы знаем, что целиком никакое государство в состав России пока «принято» не было. Значит?… Это означает очень простую вещь», – отмечает Желенин.

В конституцию закладывается внешняя экспансия, в ходе которой в Российской Федерации планируется «принятие» не только отдельных частей других государств, но и целые государства. Самый близкий и ожидаемый вариант такого рода «принятия» целого иностранного государства в РФ, который приходит на ум – «углубленная интеграция» Белоруссии в состав России.

«В прочем, возможно, не только Белоруссии…», – подчеркивает Желенин.

Строго говоря, поправка эта сколь ужасающая, столь и логичная. Поскольку естественным образом продолжает внешнюю политику путинского государства начиная с 2008 года. Эта его внешняя политика – прямое продолжение внутренней, социально-экономической.

Дело в том, что кроме жалких подачек в 5 тыс. рублей самым бедным слоям населения и абстрактного «материнского капитала», Кремлю сегодня нечего предложить своим гражданам. Внутренняя политика основывалась все последние 20 лет на доходах от нефтяной трубы и ничем другим так и не стала.

«Между тем ресурсы от эксплуатации земных недр в России истощаются, а спрос на нефть в мире неизбежно будет падать по причине перехода передовых стран на новые источники энергии», – отмечает Желенин.

В таких условиях сохранить не только власть, но и всю существующую в России систему можно только за счет внешней экспансии, которая, как видимо ожидают кремлевские мудрецы, может дать им и новые промышленные активы, и новых налогоплательщиков, и солдат, и рабочих.

«Российскому же народу, как и раньше будут доставаться крошки с барского стола и в утешение – патриотический восторг от величия родины, да необходимость жизнями своих детей платить за интересы «элиты» и ее несменяемого лидера. Впрочем о том, как будет называться его конкретная должность сейчас тоже поговорим», – подчеркивает Желенин.

Для начала отметим, что внесенные Путиным поправки к конституции имеют три основные цели: дальнейшая суверинизация законодательства, что можно выразить словами «нам никто не указ» ни во внутренней, ни во внешней политике; концентрация власти; сохранение Путина у власти на максимально возможную перспективу.

«Что касается суверенизации законодательства, то здесь лишь развиты те тенденции, которые были заложены в конституции 1993 года изначально», – отмечает Желенин.

Вот, например, как изначально звучала статья 79, в которую сейчас внесены положения о приоритете российского права, столь взволновавшие демократическую общественность:

«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».

То есть, как видим, принцип, согласно котрому международное право признается Россией только в том случае, если оно «не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации» изначально присутствовал в прекрасной ельцинской конституции.

«Теперь же он будет лишь несколько расширен и конкретизирован: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», – подчеркивает Желенин.

Что в этом предложении принципиально нового? Конечно, буквоеды-юристы при желании могут заявить, что второе предложение принципиально иное, чем первое, но по мне, что в лоб, что по лбу… Просто та же мысль, высказаная несколько более артикулировано. Не более.

«Поправка, касающаяся президентской власти. Действующая статья 81 конституции, гласит: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этой фразы в проекте, наконец, убрано слово «подряд». Напомню, что именно благодаря этому слову, Путин является президентом уже четвертый президентский срок», – отмечает Желенин.

Итак, не прошло и 27 лет, как президентские полномочия однозначно, без оговорок, ограничиваются двумя сроками. Формально, президентская власть этим тоже несколько ограничивается, демократическая общественность может ликовать. Но восторженные отклики по этому поводу звучат почему-то не от сторонников расширения реальной демократии, а из прямо противоположного лагеря.

«Почему бы это?», – уточняет Желенин.

«Да потому что предложенные президентом поправки должны привести к тому, что если после 1993 года, когда народу танками была навязана эта конституция, мы вполне заслужено называли ее сверхпрезидентской, то теперь президент получает фактически диктаторские полномочия», – подчеркивает он.

В первую очередь это относится к поправкам, которые позволят ему снимать с должности судей Верховного и Конституционного судов. Если и до этого «независимость» нашей судебной власти была под очень большим вопросом, то теперь можно констатировать, что она прямо сосредотачивается в руках президента.

«Фактически данная поправка приводит к тому, что верховная власть в России возвращается ко временам ранефеодального общества в Киевской Руси, где великий князь прямо исполнял функции верховного судии, в том числе, по самым мелким уголовным делам. В общем, приехали…», – особо подчеркивает Желенин.

Еще ряд поправок носят либо уточняющий, либо декоративный, либо демагогический характер. К последним нужно отнести «расширение полномочий» Думы, которая теперь будет не «согласовывать» (как раньше), а «утверждать» премьера и министров правительства.

«На самом деле, по сути в этой части ничего не меняется, поскольку после «утверждения», президент может отправить их в отставку точно также, как и после «согласования», – отмечает Желенин.

С новыми поправками в конституцию Путин получит диктаторские полномочия.В конституцию России также будет внесена… Geplaatst door Theodor Raskol op Woensdag 22 januari 2020

Однако главная вишенка на торте новейшего этапа государственного строительства Российской Федерации – введение в конституцию отдельной статьи, посвященной Госсовету – припасена на потом.

«Функции этого органа, и главное его председателя, досконально пока неизвестны и должны быть определены отдельным федеральным законом, из которого, собственно и станет понятна окончательная структура новой политической системы, формируемой сейчас в России. Тем не менее, в самых общих чертах ее уже можно представить», – подытожил Желенин.