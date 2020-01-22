«Исчезла тема Украины»: развяжут ли россияне гражданскую войну в России?

После того, как в России перестали массово обсуждать тему Украины в эфирах пропагандистки телеканалов разворачивается прелюдия настоящей гражданской войны.

Как только из эфиров российских пропагандистских каналов исчезает тема Украины, россияне начинаю гражданскую войну внутри своей страны. Таким наблюдением поделился на своей странице в Facebook блогер Сергей Запорожский посмотрев фрагмент эфира передачи российского пропагандистского телеканала.

«В чем опасность отсутствия украинской тематики? Они начинают рвать друг друга…», – пишет блогер.

В чем опасность отсутствия украинской тематики?Они начинают рвать друг друга…А так стоял бы напротив даже самый добрый и мирный персонаж из Украины, и Затулин с Калашниковым его бы совместно привычно утюжили…У Соловьева на прошлой неделе Кургинян с Яровой сцепились….Не раскалывайте патриотов, верните в эфир Украину))) Geplaatst door Сергей Запорожский op Woensdag 22 januari 2020

В качестве наглядного примера блогер приводи фрагмент передачи, где депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Константин Затулин яростно и на повышенных тонах спорит со своим коллегой от КПРФ Леонидом Калашником об Советском Союзе и его роли в судьбе каждого из них.

«А так стоял бы напротив даже самый добрый и мирный персонаж из Украины, и Затулин с Калашниковым его бы совместно привычно утюжили…», – отмечает Запорожский.

Как утверждает блогер, это не единственное наблюдение переноса агрессии на своих оппонетов-россиян в дискуссиях. На прошлой недели в передаче Владимира Соловьева сцепились в споре на повышенных тонах скандально известный депутат от «Единой России» Ирина Яровая и пропагандист антизападных идей, певец «советской цивилизации» и сталинизма, политолог Сергей Кургинян.

«У Соловьева на прошлой неделе Кургинян с Яровой сцепились…», – подчеркивает Запорожский.

В заключении блогер пошутил, что тему Украины необходимо вернуть, пока россияне не порвали друг друга на ленточки и не развязали реальную гражданскую войну.

«Не раскалывайте патриотов, верните в эфир Украину», – иронично подытожил Запорожский.