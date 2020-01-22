Что будет дальше с Россией и Украиной?: Цимбалюк развенчивает мифы и дает прогнозы на будущее

У России есть очень страшное и чрезвычайно эффективное оружие в гибридной войне против Украины – пропаганда. Выполненная профессионалами, она по своему разрушительному действию не уступает российской армии на Донбассе.

В 2019 году Киев и Москва стали вести диалог о прекращении войны и достижении мира на Донбассе. Этот и другие вопросы обсуждают в студии агентства «M.News World» Александр Рассохин и его гость – собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цибалюк.

Одним из главных событий прошедшего года стало возобновление диалога между Украиной и Россией относительно дальнейшей судьбы оккупированного Донбасса, в частности, первый за три года саммит «нормандской четверки». При этом происходят и другие процессы: обмен пленными, новый контракт по транзиту газа в Европу, и конечно же, возобновление личного общения лидеров Украины и России.

«Много лет нас пытаются заставить сказать, что «нет, это не российское вторжение», а это «гражданская война», – заявил Цимбалюк.

«По железной дороге из России на Донбасс поставляют танки. Россия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, а почему эти люди носят российскую военную форму? Купили ее в военторге?», – уточняет он.

При этом Россия всячески отрицает свою агрессивную политику и оккупацию украинских территорий. Российский флаг развевается над всеми оккупированными украинскими городами Крыма и Донбасса.

«Ведь ничего не изменилось. Как был российский флаг в Крыму; как он был в Донецке и Луганске, так он и остается», – отмечает Цимбалюк.

Однако одним из ключевых моментов в осмыслении всех этих процессов является роль российской пропаганды, которая обрушивает на читателей, зрителей, слушателей буквально цунами негативных мнений об Украине. В первую очередь это касается вопроса Крыма и «украинских фашистов».

«Почему российский телевизор после аннексии Крыма делает из украинцев фашистов? С точки зрения украинцев Россия – страна-агрессор и страна-оккупант», – подчеркнул Цимбалюк.

В то же время собкор «УНИАН» отмечает реальную эффективность российской пропаганды, сделанной профессионалами этой отрасли. Цимбалюк также подчеркнул, что Украине есть чему поучится у этих профессионалов манипуляций информацией и общественным сознанием.

«А по поводу эффективности российской пропаганды: она конечно эффективна, они профессионалы, и нам есть чему у них поучится», – отмечает Цимбалюк.

Коснулись в интервью и вопроса обмена пленными и роли украинских политиков, в частности, путинского кума Виктора Медведчука.

«Приехал Медведчук к Путину, они в каком-то храме с патриархом Кириллом, и Медведчук попросил Путина провести обмен пленными», – приводит Цимбалюк пример контактов Медведчука и Путина.

В тоже время Цимбалюк говорит о внутрених проблемах смыслов и их восприятия в Украине. В качестве примера приводит новогоднее обращение к нации президента Украины Владимира Зеленского.

«Если новогоднее обращение к нации вызывает такой диссонанс в украинском обществе, тогда очевидно, что в смыслах есть проблемы.», – констатирует Цимбалюк.