Кремлевский советник: бывший украинский политолог в услужении у Путина

В Киеве никто не знает – куда пять лет тому назад исчез «первый политолог Украины» Дмитрий Выдрин. Слава, как известно, быстро проходит, но Выдрина украинский политический бомонд помнит и сегодня, по его прошлым ярким интервью, статьям, мельканиям на всех украинских телеканалах. Он и депутатом был, и речи президентам писал, и книжки издавал, институтами командовал, СМИ-холдинги возглавлял, пишет на страницах издания «Укринформ» политический обозреватель Иван Воротынский.

«И вдруг, нашелся! Как оказалось, Дмитрий Гнатович в свои семьдесят лет с гаком катит «камень жизни» вновь в гору, короче, биографический ренессанс, де жавю. Он тайно перебрался в Крым, исчез из интернета, оборвал провода телефонов всех своих друзей», – пишет политический обозреватель.

«Живет на полуострове уже пятый год в статусе «бывшего советника в изгнании». Такой дауншифтинг, жизнь для себя, стал «дервишем», – так он себя сегодня называет. О причинах схимы, бегства из Украины в оккупированный Крым можно лишь догадываться – вероятно, «достали» его лично кровавые политические бури в Киеве в 2015 году и ожидаемая расплата за дурные советы силовикам-министрам конца эпохи непристойного Януковича», – уточнил он.

И вот недавно Выдрин вышел из политического андеграунда и громко легализовался: написал книгу в триста страниц, с названием «Золотая игла или восьмой дан Владимира Путина». Он называет президента России «своим президентом», принял гражданство РФ. На презентации своей книги Дмитрий Выдрин заявил, что исследовал личность «очень незаурядного человека, от которого зависит судьба не только России». По его мнению, «Путин блестяще использует свои юридические знания и понял, каким колоссальным ресурсом обладает слово!».

«Любовь к личности Путина у Выдрина не случайна. Вряд ли кто-нибудь в Украине может соревноваться с Дмитрием Гнатовичем по искусству надувания PR-пузырей, сочинения политических симулякров! Он всегда легко уговаривал политиков добровольно и безвозмездно отдавать ему деньги за очень «нужные и важные политические советы». Выдрин в бурную «эпоху перемен жил вольготно, жирно и вкусно», как мудрый еврей на празднике Пурим. Но, похоже, сегодня, с акафистами и асанами Путину, экс-бывший первый политолог Украины – переборщил», – подчеркивает Воротынский.

«Золотая игла» и высосанные из пальца «даны», по Выдрину, это «уникальные способности Путина», – абсурдная и глупая книга. Например, открытие достоинств Путина начинается с того, что «он может работать с пространством». Дмитрий Гнатович с гордостью грассирует, что он «даже поручил своей аспирантской группе посчитать, сколько километров проехал и пролетел Путин, и не важно, на журавлях (стерхах), самолете или машине. Он стал повелителем этих пространств», – полагает экс киевский патриот-мыслитель.

«К слову, «император пространств» в России, конечно же, – путешественник Федор Конюхов, а не Путин. Это он земной шар на лодке, на собаках, на воздушном шаре раз десять обошел, облетел. Но Конюхов, наверно, «по недоразумению», а Путин – «сакрально», накрыл граждан России политическим омофором, как некогда верующих в Христа мать Богородица. Другими словами, (по Выдрину) полеты Путина на стерхах – это не дешевый политический пиар, а утверждение вертикали власти на территориях страны», – отмечает Воротынский.

Далее, в книге идет дешевый (совсем на Выдрина не схоже) подхалимаж. «Я думаю, – утверждает политолог и философ в изгнании, – что сегодня по масштабности личности, неважно с каким знаком к ней относятся, Путин не имеет равных. У Путина нет конкурентов в мире, есть только те, кто подтягивается». «Откройте Google, – посмотрите 140 миллионов «обобрямс» у Путина каждую секунду», – восхищается Выдрин. Наверно, в 1937 году имя Гитлера (условно, интернет был бы, представим), «накрутило» не миллионы, а миллиарды лайков. Потому, как Гитлер и Путин являются для людей абсолютным злом, угрозой жизни.

«И кто же эти выдринские вожди мира, «подтянутые» Выдриным к политическому гению Путина? «Это китайский лидер, еще Трамп, Виктор Орбан, Эрдоган». Далее следует явный перебор. Путин в книге Выдрина – впереди даже таких гениев, как Махатма Ганди, Конфуций», – подчеркивает Воротынский.

«Похоже, что цель пропутинских «акафистов и асан» Выдрина – совсем не в объективном исследовании президента РФ, просто у политолога заканчиваются деньги, заработанные непосильным трудом на политическом хаосе Украины. Сегодня, в эти непростые времена для Украины, Выдрина вытащили из политического изгнания. Он стал слишком часто в России раздавать одиозные интервью, правда, в провинциальных СМИ», – уиточняет он.

Книгу Дмитрий Гнатович написал для одного человека, даже если он никогда в руки ее не возьмет. Верный себе Выдрин, не имея возможности «советовать» непосредственно своему кумиру. Поэтому посылает сигнал окружению Путина, смысл которого состоит в одиозном: я хочу, я могу быть полезным, возьмите меня!

«Раболепный прием Дмитрия Выдрина можно проиллюстрировать популярной песенкой российских школьников: «Если главный командир позовет в последний бой! Дядя Вова! Мы все с тобой!». К слову, доминанта смысла припева – не в словах «дядя Вова, мы все с тобой», а в том, что это будет последний для Путина бой. Даже юные пионэры Крыма убеждены, что место Путина – в мавзолее рядом с вождем мирового пролетариата», – отмечает Воротынский.

Мессидж Выдрина Путину в триста страниц «с глупыми картинками» известных только Выдрину художников – под копирку повторяет обращение Никколо Макиавелли (см.: «Государь») к его светлости Лоренцо Медичи. Читаем вместе: «Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого, или, чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие, достойное величия государей. Я же, вознамерившись засвидетельствовать мою преданность Вашей светлости, не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших».

«Извините за длинную цитату», – извиняется Воротынский.

«Но Макиавелли и Выдрин – в разных весовых категориях. Тем не менее, наш герой желает открыть Путину (цитирую), «сакральные принципы, законы, которые не поддаются воле или желаниям, даже самых волевых и талантливых людей». Глубоко копает философ! Но позаимствован тезис у Маркса. Это чистой воды материализм, Дмитрий Гнатович. Это не ваша философия, да и «сакральность» здесь не причем. На место объективных законов диалектического материализма вы поставили выдуманные «сакральные». Господи! Какие талантливые люди «валили» Украину все минувшие почти тридцать лет. А может Выдрин был «идеологическим резидентом Кремля под прикрытием, на зарплате»? Не получилось! Устояла страна, и сегодня стоит», – подчеркивает он.

Понятно дураку, что все, кому сегодня за семьдесят, «выросли из одной шинели «Капитала» Маркса. И Выдрин эту шинель носил. В книге, изданной в 1985 году издательством «Наукова думка», в статье в двенадцать страниц Выдрин 52 раза цитирует Маркса, Энгельса и Ленина. Не это ли критерий былой преданности делу построения коммунизма «крымского дервиша?».

«Можно с юмором, но нет, с брезгливостью узнавать о звездных часах жизни бывшего гражданина Украины. На кого рассчитаны все эти бесконечные понты-воспоминания? Ничего не выдумаю, только цитирую «изгнанника», – отмечает Воротынский.

23-летним, студент Дмитрий Выдрин стоял у истоков (правда, с легендарным академиком В.М.Глушковым) искусственного интеллекта – это даже не ложь, это нонсенс. «У нас была цель, проект, – сообщает Выдрин, – перевести личность выдающегося ученого академика Глушкова из биологического в машинное состояние!». Действительно смелый проект студента – по материализации духа и раздаче слонов, под научным руководством Остапа Бендера из «Золотого теленка».

«Еще Выдрин стоял у других истоков – политологии и политтехнологии. И это, скажем так, не вся правда – первый учебник в Украине по политологии вышел во Львове, в 1991 году, авторы Семкив, Шпилюк, Пашук. Выдрин всего лишь на практике доказал, что политические пузыри – это такой же товар, который имеет потребительскую стоимость», – подчеркивает Воротынский.

Выдрин – ученик философа-логика Зиновьева. Много людей читали Александра Александровича, но вряд ли считают себя его учениками. «Советник в изгнании» давал советы 23 президентам развитых стран планеты Земля.

«Я много раз встречался с Эрдоганом, он меня завораживал силой своего характера и своей витальностью: он может выжить практически в любых условиях». Просим, господин политолог, сообщить время и место встреч, протоколы бесед! Пожалуйста, на стол, Дмитрий Гнатович!», – отмечает Воротынский.

У писателя Выдрина «было несколько встреч с героем его книги Владимиром Путиным». Наверняка, Путину было бы сложнее вспомнить эти встречи, особенно если это было не тет-а-тет, а господин Выдрин был в толпе приглашенных во время официальных визитов или какого-то торжественного заседания.

«Как понять эту лапшу, пелену манипуляций Дмитрия Выдрина, только Богу известно. Какова цель этих выдринских понтов? Зачем они человеку, который и так обладает многими талантами?», – уточняет Воротынский

«В стиле «а-ля Выдрин», можно посоветовать вспомнить, как политолог тонул на «Титанике», как консультировал людоеда Бакассу, как летал за спиной Юрия Гагарина вокруг земли, как нашел Чашу Грааля, и как сидел тринадцатым апостолом на «Тайной вечере» возле Иуды Искариота. Фантазировать, мечтать позволено всем, но зачем искать черную кошку в темной комнате?», – отмечает он.

Льстивые интервью одиозному, лживому, украинофобскому российскому телеканалу «Царьград» говорят лишь об одном: Дмитрий Гнатович срочно нуждается, в лучшем случае, в защите нашего государства. Да, это сегодня он опасный и коварный враг Украины. Но когда русские военные из Крыма уйдут, придется проситься в Украину.

«А еще, Дмитрий Гнатович, ваш научный политический трактат о Путине будут изучать на факультетах политологии университетов. И вы прекрасно знаете почему!», – подытожил Воротынский