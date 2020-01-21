“Россия вернула войну в Европу!”: Израиль опозорился предоставив слово Путину

Журналиста и публициста Виталия Портникова возмутил тот факт, что Израиль предоставит слово президенту России Владимиру Путину на памятных мероприятиях в честь 75-летия освобождения заключенных концлагеря Аушвиц.

В статье для «Belsat TV» публицист отметил, что это очередной повод для центральноевропейского политического конфликта. Ведь президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда, чьи родные и близкие непосредственно стали жертвами Холокоста, лишены привилегий, которые получил российский лидер, пишет публицист на страницах издания.

«Из-за этого Анджей Дуда отказался от визита в Израиль. Владимир Зеленский приехал, но в интервью израильской прессе не стал скрывать желания выступить. Формально израильским организаторам церемонии трудно предъявить какие-либо претензии», – пишет Портников.

«Выступают только руководители стран-союзниц в антигитлеровской коалиции и Германии. Однако не стоит забывать, что Россия, которую представляет Путин, – не Советский Союз. Поэтому логика Зеленского и Дуды вполне понятна», – объясняет он.

Он напомнил, что Польша – это страна, на территории которой и началась Вторая мировая война. Более того, лагеря уничтожения – в том числе Аушвиц – гитлеровцы разместили именно на территории Польши. И большинство евреев, погибших во время Холокоста, были польскими гражданами и жителями трех советских республик – Украины, Беларуси и Литвы.

Причем украинские евреи, подчеркивает Портников, составляли здесь печальное большинство, а киевский Бабий Яр стал таким же символом «Холокоста от пуль», как Аушвиц – символом лагерей смерти.

Именно это обстоятельство, как и участие выходцев из Украины в освобождении концентрационного лагеря, и побуждало Зеленского настаивать на своем выступлении, акцентировал внимание журналист.

«Кроме того, я не стал бы сбрасывать со счетов и личные мотивы. Жертвами Холокоста стали и родственники Владимира Зеленского, и родственники супруги Анджея Дуды. И родственники автора этого текста, что позволяет мне совершенно иначе посмотреть на непротокольную мотивацию обоих президентов», – отмечает Портников.

«И вспомнить о том, что выжившие на территории Польши и Украины евреи обязаны своим спасением не только воинам, которые освобождали лагеря уничтожения, но и обычным полякам и украинцам, которые рисковали своими жизнями и жизнями своих родных», – добавил он.

Он также добавил, что достаточно просто прогуляться по территории мемориала Яд Вашем, чтобы увидеть, сколько там «польских» и «украинских» деревьев, посвященных праведникам. Подытоживая, Портников выразил мнение, что в целом память о такой трагедии вряд ли можно измерять дипломатическим протоколом.

«Можно долго дискутировать о том, должен ли вообще выступать на церемонии в Израиле Путин – лидер страны, которая спустя десятилетия после краха Рейха вновь вернула войну в Европу. Но в чем я точно уверен – выступления президентов Польши и Украины, если бы мы их услышали, придали бы этой трагической церемонии куда больше человечности. А разве не ради этого мы вспоминаем о наших близких, обо всех жертвах истребления эпохи Второй мировой войны?» – резюмировал журналист.