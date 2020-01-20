Унижение Украины: Зеленский готов быть массовкой у Путина на годовщине Холокоста

Известно, что Путина пригласили в Израиль на мероприятия посвященные памяти Холокоста, туда же был приглашен и Зеленский. Вятрович задается вопросом: «Когда Зеленский встанет рядом с Путиным на мавзолее?».

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как замечает сам Зеленский, «каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинском», написал на своей странице в Facebook бывший глава Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович.

«Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливого массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился», – подчеркнул экс-директор Института национальной памяти.

Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой – унижение украинского государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв Холокоста и вклада украинского народа в победу над нацизмом.

Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня. Попри те, що йому там навіть слова не… Geplaatst door Volodymyr Viatrovych op Maandag 20 januari 2020

«Поведение Зеленского разительно отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно через такой формат приглашения. Потому что для Дуди важно не только, «чтобы улица была заасфальтирована», для него разница, когда речь идет о национальном достоинстве и национальные интересы Польши», – отмечает Вятрович.

Вятрович подчеркивает, что ему стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой – в День Соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль.

«Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина армию?», – подытожил Вятрович.