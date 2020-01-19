«Интеграция» с Россией: Путин хочет включить в Союзное государство Беларусь и Украину

Российский политолог Соловей считает, что в составе Союзного государства, кроме России и Беларуси, Путин также видит Украину и Казахстан.

Кремль взял курс на втягивание Украины в «интеграционные» процессы на основе уже существующей модели Союзного государства России и Беларуси. Именно это будет предусмотрено конституционными изменениями, провозглашенными неизменным руководителем России во время его недавнего обращения к Совету Федерации. Уволенный за нелояльность из Московского государственного института международных отношений профессор Валерий Соловей рассказал об этом в эфире программы «Студия Запад» с Антоном Борковским, которая 18 января 2020 года вышла в эфире телевизионного канала «Espreso.TV».

«Речь идет о создании Госсовета Союзного государства. Подчеркну – не Госсовета России, а Госсовета Союзного государства. Речь пойдет об этом. И Владимир Владимирович рассчитывает стать во главе Союзного государства. Аналогию можно провести с бывшим Советским Союзом, где был генеральный секретар ЦК КПСС и был секретарь Компартии Украины. Я Щербицкого очень хорошо запомнил, как раз в то время я в Украине жил», – объяснил ученый.

При этом, согласно замыслам кремлевских стратегов, добавил Соловей, Союзное государство должно включать «не только Россию и Беларусь».

«Они хотели бы чтобы это «государство» включало в т.ч. и Украину. Как «суверенное государство». Об этом будет много говорится – чтобы Украина вошла в «Союз суверенных государств», – отметил политолог.

Именно такую цель, подчеркнул Соловей, теперь будет преследовать вся московская политика в отношении Украины. В частости, как он считает, особое внимание станет уделяться украинскому большому бизнесу, который постараются сманить якобы выгодными предложениями в отношении работы на общих «союзных» рынках.