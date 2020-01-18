Кремлевское победобесие: Путин запишет всех европейцев в пособники Гитлера

Жесткая реакция Европарламента на обвинения в адрес Польши, прозвучавшие из уст Путина, свидетельствует о солидарной позиции ЕС относительно вины СССР в развязывании Второй мировой войны.

В среду в Европейском парламенте состоялись дебаты «Искажение европейской истории и памяти о Второй мировой войне», в ходе которых парламентарии обвинили Владимира Путина в попытках переписать историю. Депутаты призвали Европу противостоять российской пропаганде и не позволить внести разлад в отношения европейских стран, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«В частности, в ходе дебатов обсуждались недавние высказывания хозяина Кремля по поводу вины Польши. Напомним, Путин заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны отчасти лежит на Польше, а также назвал Юзефа Липского, посла этой страны в нацистской Германии в конце 1930-х, «антисемитской свиньей», – пишет Сетевой Оракул.

Европарламентарии же были почти единодушны в оценке роли СССР в трагедии всемирного масштаба: подписание пакта Молотова–Риббентропа и секретных протоколов к нему, «разделивших Европу между двумя тоталитарными режимами», создало предпосылки для начала войны.

«Еврокомиссия не будет терпеть эти нападки на Польшу и выражает полную солидарность с ней и ее народом», – цитирует DW слова вице-председателя Еврокомиссии Веры Юровой.

Ранее Путин получил жесткий ответ от польского Сейма. Там приняли резолюцию, в которой сказано, что нацистская Германия и коммунистический СССР развязали войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии.

Проявив солидарность с польскими коллегами, Европарламент подтвердил готовность противостоять историческим манипуляциям России. А в этом году стоит ожидать очень высокого градуса манипуляций вокруг Второй мировой ввиду 75-летия победы.

«К этой дате Москва подойдет с размахом. В том числе пропагандистским, поскольку Путин учуял, что Запад не просто пытается отобрать у России монополию на победу над нацизмом, но и угрожает основам советско-российского мифотворчества о той войне, в которой СССР исключительно жертва», – подчеркивает Сетевой Оракул.

К сожалению, наши власти предержащие самоустранились от дискуссии, спровоцированной Путиным. У нас только эксперты и историки отреагировали на исторические измышления президента РФ. А он, напомним, говорил не только о Польше, но и о нашем государстве, о «подаренных Украине исконно русских землях» и «графе Потоцком, который придумал украинцев».

Путин не впервые говорит об «искусственности» Украины, однако некоторые эксперты заметили особенность: сейчас хозяин Кремля «историческим» оружием одновременно атакует и Польшу, а молчание украинской власти ставит нашу страну в неудобное положение.

«Да, большинство территорий современной Украины входили в состав СССР, а после пакта Молотова–Риббентропа УССР приросла западно-украинскими землями, впрочем, произошло это в процессе оккупации Советским Союзом части этнических украинских земель Польши. Но, с другой стороны, в ситуации, когда Евросоюз встал на защиту Варшавы, делать вид, что историческая дискуссия между ЕС и Россией нас не касается, политически неправильно», – отмечает Сетевой Оракул.

У государства должна быть позиция в отношении истории Второй мировой войны, места и роли в ней Украины. Без этого мы будем оставаться объектом исторических споров других стран. Проще говоря, необходимо определиться: поддерживает или не поддерживает официальный Киев мнение европейцев о солидарной вине нацистской Германии и сталинского СССР в развязывании войны. Если нет, мы будем втянуты в российскую матрицу победобесия с шествиями «бессмертных полков» и прочей кондовой мифологией.

«А выбор лучше делать сейчас. Кроме тех заявлений Путина, о которых шла речь выше, российский «царь» пообещал создание нового гигантского общедоступного архива документов о Второй мировой войне, поскольку «наглому вранью нужно противопоставить правду», – подчеркивает Сетевой Оракул.

В России очень много документов тех времен, и в них точно найдется место Украине и борцам за ее независимость, которых в Кремле считают «пособниками фашизма». Кроме того, Путин попытается переложить ответственность за начало войны на западные государства.

«Это понятно из его заявления о том, что Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с нацистской Германией пакт о ненападении. И вполне вероятно, что Путин объявит, что виной всему Мюнхенское соглашение 1938 г., повлекшее за собой аннексию Гитлером Судетской области Чехословакии. Возможно, у Москвы есть какие-то документы, компрометирующие Британию и Францию как подписантов этого соглашения», – отмечает Сетевой Оракул.

В архивах можно обнаружить много «правд», цель публикации которых вытянуть из мрака прошлого старые обиды и создать таким образом новые линии напряженности в Европе.

«Украине на них реагировать придется в любом случае, потому уже сегодня стоило бы заняться выработкой нашего ответа путинским манипуляциям историей», – подытожил Сетевой Оракул.