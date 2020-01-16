Лишить Украину томоса: Филарет и Кирилл могут объединить свои усилия

Филарет может объединиться с Кириллом против Варфоломея и ПЦУ, и это, к сожалению, уже не фантастика.

Собрание Предстоятелей Православных Церквей, по мнению РПЦ, должно решить две глобальных задачи: перехватить первенство у Вселенского патриарха Варфоломея и решить «украинский вопрос». Но, даже осудив Варфоломея, Москва не решит главный вопрос украинского церковного разделения, пишет на страницах своего портала редакция информационной платформы «Духовний Фронт України».

«Гундяев и Алфеев, чтобы воплотить свои коварные намерения, должны подать на этом Всеправославном совещании свой «канонический план» урегулирования украинского церковного вопроса. «Духовный Фронт Украины» разбирается, какими могут быть шаги Московского Патриархата на этом поприще», – говорится в статье.

Первый и наиболее вероятный шаг – создать комиссию с участием представителей Вселенских Поместных Церквей для решения «украинского вопроса». Но как показала история, таких комиссий РПЦ создавала несколько, и ничего хорошего за 30 лет они не смогли достичь.

«Кроме этого, такая комиссия, как и все собрание, будет признана Константинополем противозаконной, или говоря сленгом РПЦ, «неканонической», поэтому в очередной раз не принесет никакой пользы для Церкви», – отмечается в статье.

Второй возможный вариант – предоставить автокефалию так называемой «канонической» Украинской Церкви во главе с митрополитом Онуфрием, а ПЦУ признать политическим проектом бывшей украинской власти, который является «неканоническим». Такой вариант вполне вероятен, но опять встретит сопротивление со стороны Вселенской Патриархии, ведь в Украине уже есть автокефальная Православная Церковь, и это ПЦУ.

«И вообще на такую ​​инициативу могут негативно отреагировать и участники самого Иорданского совещания: поддержав такую ​​инициативу РПЦ, они нивелируют право Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалий, тем самым поставив под сомнение собственные автокефалии. В РПЦ понимают, что для такого собрания нужны достаточно сильные аргументы. Поэтому в Даниловом монастыре готовят своеобразную церковную «атомную бомбу». Это, подчеркиваем, маловероятный но «разрывной вариант», – подчеркивают в статье.

Одной из таких «бомб» может быть Почетный Патриарх Филарет, который на протяжении последних полугода в унисон с российской пропагандой критикует положения Томоса, ПЦУ и Вселенского Патриарха. Властные амбиции почетного Патриарха как никогда сыграли наруку его оппонентам. Кроме этого, в СМИ и в соцсетях неоднократно указывали на поддержку Филарета пророссийскими силами.

«Сотрудничество Филарета и РПЦ выглядит нереалистичным, но как гласит народная мудрость, «враг моего врага …». Задействовав Филарета, РПЦ может нанести сильный удар по Вселенской Патриархии», – отмечается в статье.

Далее в статье подчеркивается, что сам Филарет обижен на Вселенского Патриарха за полученное место в новой Объединенной Церкви, а РПЦ обижена на того же Патриарха самой автокефалией ПЦУ, а следовательно, в этом их позиции совпадают. Кроме этого, в РПЦ до сих пор имеется письмо с формальным покаянием от владыки Филарета, которое он прислал Патриарху Кириллу и епископату РПЦ осенью 2017 года. В этом письме Филарет просил «снять яко небывшую» его анафему и установить молитвенное общение между РПЦ и УПЦ КП.

«Потенциально Филарет и РПЦ является «союзниками», которые готовы друг друга простить ради собственных властных амбиций, в чем опять векторы РПЦ и Филарета совпадают. Филарет хочет быть признанным действующим каноническим Патриархом, а Патриарх Кирилл хочет быть Вселенским Патриархом. Будущее Иорданское совещание Предстоятелей – очень хороший шанс для воплощения мечты обоих «патриархов», – подчеркивают в статье.

Для людей, которые знакомы с церковной историей, такое утверждение может вызвать смех. Но не стоит забывать, что сама РПЦ никогда не выпускала из своей орбиты Филарета.

«Еще с началом военной агрессии со стороны России в 2014 году, РПЦ рассматривала Филарета как одного из кандидатов на место тогдашнего предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира Сабодана. Для этого из Москвы к Филарету был делегирован российский чиновник. Факт такого диалога подтвердил сам Филарет одному из украинских телеканалов», – отмечают в статье.

Стоит также вспомнить, что летом в одном из своих интервью одиозный наместник Киево-Печерской Лавры и ненавистник Филарета митрополит МПВУ Павел заявил, что их Церковь может принять Филарета, вернув ему даже его титул (до этого митрополит Павел заявлял, что Филарет «поцеловался с дьяволом »).

«И сам Филарет ментально близок к РПЦ – он провел там большую часть своей жизни (почти 60 лет, из них более 40 – служение). Он занимал высокие и ключевые должности в РПЦ. На этих должностях тогда еще митрополит Филарет был активным апологетом РПЦ и также поддерживал и принимал активное участие в борьбе с Константинополем за первенство в православном мире», – подчеркивают в статье.

После получения Томоса в частных беседах с духовенством Почетный Патриарх подчеркивал, что РПЦ ментально ближе Украинской Церкви, чем Вселенский Патриарх. Даже в своих недавних интервью владыка Филарет критиковал ПЦУ за введение «греческой традиции» в украинском богослужении.

«Самому же Филарету, напомним, необходимо только одно – признание его каноническим и действующим Патриархом. Может РПЦ пойти на такой шаг? Может. Для Москвы сейчас главное не то, чтобы Филарет стал признанным патриархом, или автокефалия Украинской Церкви, а нанести «сокрушительный» удар по Константинополю и отобрать его место в диптихе, а тут, как говорится, «цель оправдывает средства», – отмечают в статье.

Поэтому для Москвы нужно только переступить через собственную гордость и пообещав Филарету Патриаршество в новой Церкви, перетащить его на свою сторону. Чем это может помочь РПЦ? Заставив Филарета покаяться на «совещании в Иордании», или хотя бы на архиерейском соборе, РПЦ сразу наносит двойной удар и по Константинополю, и по ПЦУ.

«Представим как старенький Патриарх Филарет приезжает на это «совещание» и говорит: «Простите, отцы святые, за все мои раскольнические действия и примите грешного». Хотя Филарету даже не нужно этого говорить, ведь в Москве до сих пор существует вышеупомянутое покаянное письмо, и все, что нужно будет Филарету, это лишь собрать конференцию и сказать, что письмо и подпись под ним действительны. То, что владыка Филарет может резко изменить свои взгляды и убеждения, уже ни для кого не новость», – подчеркивают в статье.

Тем самым Филарет признает законность своей анафемы, а следовательно, ставит под сомнение каноническое достоинство практического всего епископата ПЦУ. Самого же Филарета реабилитируют в сане митрополита, затем РПЦ вспоминает, что у них где-то еще завалялось обращения УПЦ МП о даровании автокефалии с 1991 года, и по собственному сценарию, то есть с согласия всех Поместных Церквей дарят своему филиалу автокефалию в статусе Патриархата (ведь в обращении говорилось именно о Киевском Патриархате), а сами себя объявляют Вселенской Патриархией, как борцы за чистоту Православной веры.

«Далее, учитывая почтенный возраст Филарета, он, естественно, отойдет от управления Церковью, а на его место поставят своего угодного Предстоятеля, который снова может отказаться от украинской автокефалии, однако это уже совсем другая история», – отмечает в статье.

Приведенные варианты являются только нашим предположениями. Последний из них требует от самого РПЦ и лично Патриарха Кирилла незаурядной силы воли и духа. Простыми словами, Кириллу необходимо переступить через себя самого, так же, как и почетному Патриарху Филарету.

«Любое решение «совещания» потребует канонической оценки и рецепции православным людом. Впрочем, любые решения этого «совещания» являются ничтожными и неканоническими, ведь оно само проводится неканоническим способом вопреки устоявшейся Православной Традиции», – подытожили в статье.