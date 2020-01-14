Сбитый под Тегераном: Россия могла дистанционно управлять «Тором»

Российская Федерация была заинтересована в сбитии украинского пассажирского самолета на Ближнем Востоке и имела техническую возможность дистанционно вмешиваться в работу ЗРК «Тор», стоящего на вооружении в армии Ирана, заявили ведущие украинские эксперты в сфере безопасности и обороны в комментарии «Guildhall».

«Россия была заинтересована в сбитии украинского самолета на Ближнем Востоке, учитывая последующую конфронтацию между США и Ираном и ее влияние на рынок углеводородов, ведь цены на нефть сегодня критичны для РФ. После трех серий безрезультатных обстрелов со стороны Ирана по объектам США, России нужна была новая эскалация с целью максимально задеть НАТО, в частности Канаду и сбитие пассажирского самолета отличный инструмент. Инструмент удобный и с точки зрения гибридной компоненты, ведь юридически сбил Иран. Отношения Ирана с Западом ухудшаются – цены на нефть растут, усложняется логистика нефтепродуктов для США, ЕС и в первую очередь Саудовской Аравии, а соответственно растет запрос на российские нефтепродукты. Учитывая сокращение западных инвестиций в российскую экономику – это также инструмент принуждения к инвестированию, – не можете «забирать», через трубопроводы – стройте нам танкеры», – считает украинский военный эксперт Юрий Колесников.

«Российская агентура очень серьезно представлена в КСИРе (Корпусе стражей исламской революции – ред.) При том, что нам неизвестно, какая именно модификация ЗРК «ТОР» стреляла, технологически Россия имела возможность дистанционно вмешаться в работу комплекса. Вполне возможно, что экипаж на месте вообще не вмешивался в работу машини, приказ мог быть любым, но комплекс сработал. Дистанционное наведение выстрела и удаленная команда о запуске ракеты также возможны с территории страны-производителя, тоесть из РФ. Я напомню, что в свое время, они посадили польский самолет мимо посадочной полосы, а то был 2010 год», – отмечает эксперт.

Возможность дистанционного вмешательства в работу ЗРК «ТОР» в Иране также подтверждает военный обозреватель издания Defence Express, экс-пресс-секретарь предприятия «Укроборонпром» Олег Катков, отмечая, что со дня сбития РФ провела системну информационную кампанию по «отбеливанию» своей причастности к катастрофе.

«Существуют разные модификации ЗРК «ТОР», но начиная с версии «М-1», они могут работать в системе «единого ПВО». Тоесть, существует специальная система, позволяющая дистанционно управлять комплексами ПВО, в том числе и «ТОР М-1». И если именно эта модификация стоит на вооружении в КСИРе, то это было возможно. ЗРК «ТОР» разрабатывался в конце 80-х именно, как система по перехвату крылатых и противокорабельных ракет. Обзор и реакция комплекса минимальны, ведь ракета пролетает расстояние его действия за считанные секунды и для минимизации затрат по времени все делает автоматика. Один из разработчиков «ТОРа» в своем интервью говорил о комплексе, что «мы сбиваем все что шевелиться». К сожалению, они действительно сбили все, к чему смогли дотянуться. Информация о том, что российские специалисты рассматривают возможность обслуживания комплексов «ТОР» в Иране была еще в 2015 году» – заявил Олег Катков.

«Стоит отметить, что как только стало известно о катастрофе, РФ начала системную информационную кампанию по «отбеливанию» собственного участия. Последовательно тиражировалась информация о том, что самолет не могли сбить, а это он сам упал. Но когда страны, владеющий оперативным разведаными, в частности США заявили о наличии информации по сбитию, Иран был вынужден признать свое участие и похоже сделал это без согласования с РФ. Из статьи о комплексе ЗРК «ТОР» на Википедии была убрана информация именно о возможности автоматического поражения целей и был добавлен пункт о «необходимости участия оператора», чего раньше не было. Сам комплекс рекламировался россиянами, именно как машина, которая может автоматически поражать цели в специальном автоматическом режиме», – добавил обозреватель.

По сообщению издания «The Telegraf», напряженность между иранским правительством и Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) вылилась на публику, когда офис президента обвинил элитные вооруженные силы в том, что они ввели их в заблуждение по поводу авиакатастрофы украинского самолета.

На фоне продолжающихся третий день протестов в Иране, вызванных ситуацией с украинским «Боингом», сбитым 8 января под Тегераном, союзники Хасана Рухани, демократически избранного президента, направляют гнев общественности на своих более жестких конкурентов из КСИР.