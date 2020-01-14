Зона «русского мира»

Сбитый под Тегераном: Россия могла дистанционно управлять «Тором»

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 80

Ведущие украинские эксперты считают, что Россия могла дистанционно управлять ЗРК, сбившем самолет в Иране.

Российская Федерация была заинтересована в сбитии украинского пассажирского самолета на Ближнем Востоке и имела техническую возможность дистанционно вмешиваться в работу ЗРК «Тор», стоящего на вооружении в армии Ирана, заявили ведущие украинские эксперты в сфере безопасности и обороны в комментарии «Guildhall».

«Россия была заинтересована в сбитии украинского самолета на Ближнем Востоке, учитывая последующую конфронтацию между США и Ираном и ее влияние на рынок углеводородов, ведь цены на нефть сегодня критичны для РФ. После трех серий безрезультатных обстрелов со стороны Ирана по объектам США, России нужна была новая эскалация с целью максимально задеть НАТО, в частности Канаду и сбитие пассажирского самолета отличный инструмент. Инструмент удобный и с точки зрения гибридной компоненты, ведь юридически сбил Иран. Отношения Ирана с Западом ухудшаются – цены на нефть растут, усложняется логистика нефтепродуктов для США, ЕС и в первую очередь Саудовской Аравии, а соответственно растет запрос на российские нефтепродукты. Учитывая сокращение западных инвестиций в российскую экономику – это также инструмент принуждения к инвестированию, – не можете «забирать», через трубопроводы – стройте нам танкеры», – считает украинский военный эксперт Юрий Колесников.

«Хутор среди небоскребов»: Портников резко высказался о проблемах государства

«Российская агентура очень серьезно представлена в КСИРе (Корпусе стражей исламской революции – ред.) При том, что нам неизвестно, какая именно модификация ЗРК «ТОР» стреляла, технологически Россия имела возможность дистанционно вмешаться в работу комплекса. Вполне возможно, что экипаж на месте вообще не вмешивался в работу машини, приказ мог быть любым, но комплекс сработал. Дистанционное наведение выстрела и удаленная команда о запуске ракеты также возможны с территории страны-производителя, тоесть из РФ. Я напомню, что в свое время, они посадили польский самолет мимо посадочной полосы, а то был 2010 год», – отмечает эксперт.

Возможность дистанционного вмешательства в работу ЗРК «ТОР» в Иране также подтверждает военный обозреватель издания Defence Express, экс-пресс-секретарь предприятия «Укроборонпром» Олег Катков, отмечая, что со дня сбития РФ провела системну информационную кампанию по «отбеливанию» своей причастности к катастрофе.

«Существуют разные модификации ЗРК «ТОР», но начиная с версии «М-1», они могут работать в системе «единого ПВО». Тоесть, существует специальная система, позволяющая дистанционно управлять комплексами ПВО, в том числе и «ТОР М-1». И если именно эта модификация стоит на вооружении в КСИРе, то это было возможно. ЗРК «ТОР» разрабатывался в конце 80-х именно, как система по перехвату крылатых и противокорабельных ракет. Обзор и реакция комплекса минимальны, ведь ракета пролетает расстояние его действия за считанные секунды и для минимизации затрат по времени все делает автоматика. Один из разработчиков «ТОРа» в своем интервью говорил о комплексе, что «мы сбиваем все что шевелиться». К сожалению, они действительно сбили все, к чему смогли дотянуться. Информация о том, что российские специалисты рассматривают возможность обслуживания комплексов «ТОР» в Иране была еще в 2015 году» – заявил Олег Катков.

Назад к Януковичу: при Зеленском Украина откатилась до предмайданного времени

«Стоит отметить, что как только стало известно о катастрофе, РФ начала системную информационную кампанию по «отбеливанию» собственного участия. Последовательно тиражировалась информация о том, что самолет не могли сбить, а это он сам упал. Но когда страны, владеющий оперативным разведаными, в частности США заявили о наличии информации по сбитию, Иран был вынужден признать свое участие и похоже сделал это без согласования с РФ. Из статьи о комплексе ЗРК «ТОР» на Википедии была убрана информация именно о возможности автоматического поражения целей и был добавлен пункт о «необходимости участия оператора», чего раньше не было. Сам комплекс рекламировался россиянами, именно как машина, которая может автоматически поражать цели в специальном автоматическом режиме», – добавил обозреватель.

По сообщению издания «The Telegraf», напряженность между иранским правительством и Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) вылилась на публику, когда офис президента обвинил элитные вооруженные силы в том, что они ввели их в заблуждение по поводу авиакатастрофы украинского самолета.

На фоне продолжающихся третий день протестов в Иране, вызванных ситуацией с украинским «Боингом», сбитым 8 января под Тегераном, союзники Хасана Рухани, демократически избранного президента, направляют гнев общественности на своих более жестких конкурентов из КСИР.

Автор Юрий Колесников Олег Катков
Источник Guildhall

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Польский урок: почему важна историческая память в противостоянии с Путиным

Зона «русского мира»

Религиозные войны: очаг противостояния с “русским миром” переместился в…

Зона «русского мира»

Трагически прерванный полет: «русский след» в авиакатастрофе под Тегераном

Зона «русского мира»

«Антисемитов видишь? А они там есть»: очередная спецоперация России против Украины

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Польский урок: почему важна историческая память в противостоянии с Путиным

Религиозные войны: очаг противостояния с “русским миром” переместился в Черногорию

Трагически прерванный полет: «русский след» в авиакатастрофе под Тегераном

1 из 693