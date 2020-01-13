Польский урок: почему важна историческая память в противостоянии с Путиным

Моравецкий – один из польских руководителей, политиков, общественных деятелей, журналистов, которые отреагировали на резонансные заявления президента России Владимира Путина. Российский президент, как известно, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников, в очередной раз попытался переложить на Польшу ответственность за развязывание Второй Мировой войны – той самой войны, которую начали совместно Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

«Той самой войны, в которой Кремль до сих пор не хочет признать сталинский режим соучастником гитлеровского – по крайней мере, в вопросе об уничтожении Польши. Той самой Польши, которую после ее оккупации глава советского правительства Вячеслав Молотов назвал “уродливым дитям Версальского договора”. Согласитесь, это не то же самое, что «воссоединение украинского и белорусского народов», – пишет публицист.

Премьер-министр Польши уверен, что без исторической правды нет будущего. И в этом он совершенно прав, Государства, которые не отдают себе отчёта в том, зачем они вообще существуют, рано или поздно исчезают с политических карт и становятся территориями других стран.

«Это понимает Моравецкий и другие польские политики. И это отлично понимает Путин. А в Украине это многие не понимают – и в политическом истеблишменте, и в обществе. Иначе мы не находились бы в той ситуации, в которой оказались сегодня», – отмечает Портников.

Иначе не слышали бы постоянных разговоров о том, что не нужно “навязывать” своим соотечественникам их собственный язык, что у каждого региона могут быть свои герои, что нет ничего страшного в том, что в одной части страны уважают тех, кто боролся за то, чтобы Украинское государство возникло, а в другой – тех, кто служил его врагам и делал все возможное, чтобы его никогда не было.

Давайте не будем жить иллюзиями. Регионы, которые будут оставаться в контексте советской, постсоветской – а это означает российской исторической памяти – рано или поздно станут частью Российского государства. Более того – и об этом прекрасно свидетельствуют результаты президентских и парламентских выборов прошлого года – эти регионы и другим не дадут развиваться как частям суверенного государства.

«В страну-инвалид государство превращает отнюдь не только чужая оккупация. В страну-инвалид государство превращает чужая политическая, историческая, культурная традиция – в чем бы она не выражалась», – подчеркивает Портников.

Для российской власти историческая память – такое же оружие, как танки и газ. Вот почему для Кремля так важны свои и пророссийские телеканалы, вот почему так важен контроль над образованием и умами молодых людей. Вот почему еще ничего не решено с точки зрения самого существования Украины.

«Потому что люди, которые говорят «какая разница» – это и есть ее самые главные враги и самые главные союзники Путина», – подытожил Портников.