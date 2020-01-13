Религиозные войны: очаг противостояния с “русским миром” переместился в Черногорию

Цели современных религиозных войн мало чем отличаются от тех, которые велись сто или двести лет назад, и к верованию в Бога никакого отношения не имеют: «на кону» совершенно другие приоритеты – влияние, власть и деньги, разница лишь в том, что сейчас речь идет не о золотых дублонах, а о миллионах или миллиардах евро, пишет секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление».

Более того, у стран, которые существенно отстали в своем развитии, ничего не поменялось и в методологии «привязывания» людей к какой-либо епархии, находящаяся сейчас в тренде так называемая «мягкая сила» это не про них – только «крестовый поход».

«Не будем приводить примеры Ирана и Саудовской Аравии, которые в полном соответствии с вышеизложенным, диаметрально противоположными способами борются за влияние в исламском мире. Нас беспокоит, что поближе: Россия и Сербия, которые ментально находясь в средневековье, делают попытки «повернуть время вспять» и сохранить хотя бы религиозное влияние на свои бывшие колонии: Украину и Черногорию, «осколки» соответственно большой и мини империй», – отмечается в статье.

Прямо сейчас оба этих государства, по сути, борются за одно и тоже – церковную независимость, что позволит свести к минимуму внешнее влияние на процессы, происходящие в этих странах, повторимся, не имеющие к религии никакого отношения. На другой стороне – «сталинский патриархат» и его «титовский филиал», в которых, во многом, убита сама суть христианства, а созданы они были как филиалы спецслужб, что, кстати, во многом и является причиной выбранных ими методов работы.

«Сейчас в Украине в данном вопросе немного «приутихло», а «на острие» находится Черногория, чей опыт для нашей страны должен быть крайне интересным, ведь Кремль чаще всего редко меняет написанные им методички», – подчеркивают в статье.

Причины «церковного конфликта»

Черногория, как независимая страна, уже вступившая в НАТО, и получившая приглашение в ЕС, имеет довольно простое и понятное желание: по примеру Украины получить Томос и приобрести церковную самостоятельность. Действительно, Бог и даже принадлежность к Вселенскому патриархату в г. Константинополь, в этом случае останутся теми же, вот только в таком случае,

«Кремль, через Русскую православную церковь (РПЦ) и ее младшую сестру – Сербскую православную церковь (СПЦ) будет не в состоянии заниматься привычным для себя делом: формированием общественного мнения с помощью манипуляций, влиянием, пропагандой и прямым сбором разведывательной информации», – отмечается в статье.

Именно этим и, безусловно, угрозой утраты доходов от черногорских приходов, вызваны действия целого конгломерата: российские и сербские спецслужбы, РПЦ и СПЦ направленны на «любой ценой удержать» черногорцев в «лоне» сербской церкви. Кроме всего прочего, это еще и «приз» – иметь подконтрольную себе паству в «НАТОвской» стране в перспективе очень даже может пригодится.

«Действия черногорского правительства были ясны и прозрачны: черногорским парламентом был принят закон «о свободе вероисповедания», который по независимым оценкам, полностью соответствует международным нормам», – подчеркивают в статье.

Недовольство Белграда и Москвы вызывают два обстоятельства.

Во-первых, норма о том, что имущество, которое не было собственностью религиозных общин до 1918 года, становится государственной собственностью, что считается СПЦ попыткой власти отнять у нее храмы и монастыри для передачи Черногорской православной церкви.

Во-вторых, вполне, кстати обоснованно, снижением возможности влияния в будущем на процессы в Черногории, что, кстати, доказывает: никаких других аргументов, кроме собственности, иными словами традиционных приходов в СПЦ не существует, духовно-моральных например.

«Иными словами, конфликт вовсе не церковный, РПЦ и СПЦ – до сих пор верны «сталинской идеологии зон влияния», поэтому он скорее находится в другой, «имперской» плоскости, в которой бывшую метрополию «мучают фантомные боли» по утраченным колониям», – отмечается в статье.

Ситуация в Черногории

Все это очень четко проявилось в Черногории в момент и сразу после принятия закона «о свободе вероисповедания» – для «приведения в чувство неразумных черногорских братьев» были использованы все доступные для спецслужб и церквей Сербии и России средства и методы.

«Почему именно они? В данном случае «работа» велась показательно, особо даже не скрываясь и, за день до голосования закона «о свободе вероисповедания», два депутата от прокремлевской партии «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич слетали в Белград, где встретились с главой Сербской православной церкви Иринеем, получив благословение и поддержку сербского Патриарха. На что?», – подчеркивается в статье

Дальнейшие события показали, что на силовые попытки сорвать принятие закона в парламенте, протесты и «крестные ходы», локальные блокировки, заявления об угрозе начала гражданской войны, в общем, все как всегда, где руку к процессам приложил Кремль.

«Во время обсуждения законопроекта представители «Демократического фронта» кинули петарду, пытались напасть на своих коллег из других фракций и сломать оборудование на столе спикера, после чего вмешалась служба безопасности парламента. Параллельно со стычками в сессионном зале, противники нового закона организовывали народное сопротивление на улицах черногорских городов, правда малочисленные», – отмечается в статье.

В Подгорице сотни верующих пытались прийти с протестом под стены парламента по всей Черногории, счет им шел на тысячи. Маловато будет, да и полиция сработала крайне эффективно, именно поэтому тактику несколько видоизменили: говоря языком спецслужб, перешли к террористическим действиям, и СПЦ практически по всей стране мобилизовала своих прихожан для блокады дорог, туннелей и мостов.

«Правда и это оказалось малоэффективным, «Донбасский сценарий» в Черногории «не прошел», в первую очередь из-за мизерной поддержки населения страны, поэтому тактика была изменена: в действие вступила вся машина российской пропаганды, которая, «набив руку» на «распятых мальчиках» пытается извне раскачать ситуацию в этой стране», – подчеркивается в статье.

Информационная война

Тактика такого воздействия также довольно привычна: говоря простым языком, находится «муха», которая раскручивается до состояния «слона», чем и манипулируют, только в данном случае не для поездки на Донбасс, а для вывода на улицы как можно большего количества людей, где их ждут специально обученные люди, способные «разогреть» толпу до нужного состояния.

«Естественно, что по сообщениям российских СМИ, количество протестующих было завышено в разы, но даже у них это все равно выглядит неубедительно – ведь 20 тысяч «нарисованных» их фантазией много, о чем говорит», – отмечается в статье.

Именно поэтому СМИ заполнили фотографии «массовости» протестов, в основном крупным планом, для сокрытия истинного количества митингующих, появились «вбросы» о поддержке протестов городскими властями в курортных Будве и в Герцег-Нови и, конечно, куда ж без этого: избиение полицейскими благословлявшего протестующих епископа Мефодия – настоятеля монастыря Рождества Богородицы в Цетинье, одного из самых посещаемых в Черногории. Безусловно, был поднят вопрос о легитимности и незначительном влиянии Черногорской православной церкви и, как водится, с ног до головы облили грязью ее главу – «раскольника» Мираша Дедеича.

«Как из рога изобилия посыпались интервью разнообразных, но прокремлевских персонажей, например, лидера черногорского движения «Анти-НАТО» Игоря Демьяновича (само название уже о многом говорит) или «черногорского юриста» Зорана Чворовича которые обвинили в нарастании напряжения в стране черногорские спецслужбы и «джукановичевскую мафию, которая контролирует торговлю наркотиками и недвижимостью», – подчеркивается в статье.

Президент Черногории Мило Джуканович разом превратился в диктатора, который «вышвырнул из парламента оппозиционных депутатов» и дал команду полиции на избиение священников. Конечно, к ситуации на всякий случай была привязана Украина, куда ж без нее и большинство оценок проводилось на предмет определения, где сейчас «бедным священникам и пастве хуже» – в Черногории или нашей стране. Действия Джукановича объяснялись просто: в республике растет недовольство им, что вынуждает его «из страха мстить» оппозиции.

«Вот уж действительно «с больной головы на здоровую»… Лучшим доказательством недовольства является массовость протеста, в Черногории он был на порядок меньше, чем, например, летние в Москве и других городах России, но это – другая история. Главное, что, несмотря на задействование «всего и вся», сербско-российской коалиции раскачать ситуацию в Черногории так и не удалось, хотя старались честно», – отмечается в статье.

Заглянем в будущее

Действительно, ситуация в Черногории грозила выйти из-под контроля, однако, после того, как закон все-таки был принят, напряженность резко пошла на спад. Попытка российских спецслужб осуществить «госпереворот-2» не удалась из-за незначительной поддержки населения, которое в основном все же ориентированно «прозападно».

«Причастность к событиям РФ не вызывает никакого сомнения: как и по уже перечисленным причинам, так и потому, что единственной церковью, осудившей происходящее в Черногории стала РПЦ», – отмечается в статье.

Почему так произошло, тоже понятно: возможно в России и удивятся, но сейчас на дворе не средние века – имеет место быть несколько другая, более цивилизованная эпоха, где уровень жизни, научные достижения, комфорт конкретного человека ценятся больше, чем «дела церковные», тем более, что в духе толерантности молиться или посещать приход любого верования никто не запрещает.

«Именно поэтому РПЦ, СПЦ и им подобные, не в тренде: ведь кроме «держать и не пущать» предложить что-либо они не в состоянии, кроме лицемерных речей о «смиренности и скверны от богатства», приехав на проповедь на частном самолете, яхте или дорогущем джипе. Не складывается у паствы все это, вот и поддержки с ее стороны все меньше и меньше, даже, кстати, в самой России», – подчеркивается в статье.

Именно поэтому Черногория, как и ее предшественники на этом пути Словения и Хорватия, станет цивилизованной страной «первого мира» и свой Томос Черногорская православная церковь, со временем, получит. Залогом этого является молниеносная реакция официальной Подгорицы, которая крайне жестко ответила на вмешательство российско-сербских церквей и разведслужб.

«Причем настрой – абсолютно адекватный: 31 декабря премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви в стране «последнее предупреждение» в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях, так что все в этой стране наладится», – отмечается в статье.

Параллельной дорогой с разной скоростью «бежит» и Украина, что-то сложнее у нас, что-то в Черногории, но путь выбран и если не мы, то наши дети или внуки вполне могут жить в цивилизованной стране без всяких оговорок.

«В этом и есть основное отличие от Сербии, которой для начала надо «порвать с прошлым», в том числе и «сталинским патриархатом», который с религией ничего общего не имеет, как и Россия, метающаяся между имперско-советским прошлым и непонятно страшным будущем», – подытожили в статье.