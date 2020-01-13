Трагически прерванный полет: «русский след» в авиакатастрофе под Тегераном

Полет самолета PS752 не мог быть столь неожиданным для операторов ЗРК «Тор», что бы привести к невозможности определения цели.

Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» по самолету рейса PS752 МАУ из Тегерана в Киев 9 января, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж, имеет признаки преднамеренного действия оператора, пишет в редакционной статье интернет-издание «The Institute for Global Threats and Democracies Studies».

«Аэрокосмические силы Ирана утверждают, что «во время полета самолет находился в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и напоминал враждебный объект по форме и высоте полета», – говорится в статье.

Командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Гаджизаде заявил, что МАУ запросила запретную для полетов зону на разорванной войной территории до катастрофы. Командующий КСИР сказал, что они просили создать бесполетную зону ввиду войны. Но это почему-то не было одобрено.

«По словам Гаджизаде, командир командного пункта противовоздушной обороны в зоне ответственности направил запрос на разрешение верховному командованию, но, не получив ответа в течение 10 секунд, решил дать команду на запуск ракеты. После этого он сообщил командованию, что управляемая ракета была запущена», – отмечают в статье.

Кажется очевидным, что 10-секундный интервал – это «рабочее время (время реакции) ракетной системы «Тор», которое совпадает с ее технической спецификацией. То есть время между достижением цели ПВО и ее готовностью к выстрелу.

«Возникает вопрос о режиме работы системы ПВО. Если это был автоматический режим, оператор должен был принять решение отменить запуск ракеты в течение 10 секунд. В случае ручного режима, – решение о запуске. Таким образом, с юридической точки зрения возникает вопрос о действиях, которые привели к авиакатастрофе или бездеятельности, которая привела к этому. Иранские системы «Тор», поставленные в 2007 году, не имели опции автоматического режима», – задаются вопросом в статье.

Если система работала автоматически, это означает, что Россия модернизировала ракетную систему «Тор» после 2007 года.

«Радиолокационная дальность обнаружения цели «Тор» составляет 32 км. Расстояние от края ВПП до вероятной точки старта составляет 30 км. Следовательно, цель взлета должна была появиться на экране радара как появляющаяся в поле радара, а не выходящая из-за пределов области. Экипаж системы противовоздушной обороны хорошо понимал свое положение и обстановку вокруг себя, включая аэропорт, взлетно-посадочную полосу и коридоры международных рейсов», – подчеркивают в статье.

9 января 2020 года в онлайн-табло аэропорта Тегерана было указано, что следующие самолеты вылетели из аэропорта до PS752:

Табло в аэропорту Тегерана. 20 минут с момента сбоя PD752 :

«Таким образом, интервалы взлета самолета, начиная с 04:23 до отправления рейса PS752, составляли 8-33 мин», – отмечают в статье.

В этот период из аэропорта вылетели два идентичных Airbus A320-214, Airbus A321-231, Airbus A330-303.

Маршруты рейсов из аэропорта Тегерана: QR491. Маршруты рейсов из аэропорта Тегерана: SU513. Маршруты рейсов из аэропорта Тегерана: KK1185. Маршруты рейсов из аэропорта Тегерана: OS872. Маршруты рейсов из аэропорта Тегерана: PS752. Пред 1 из 5 След

«Таким образом, экипаж системы ПВО должен был видеть пропорциональные цели пять раз между 4:32 и 06:12. Данные «FlightRadar24» иллюстрируют одинаковое увеличение высоты для всех самолетов, которые взлетели в течение этого периода времени. Соответственно, экипаж системы ПВО видел похожие цели, появляющиеся на радаре и следующие по одному и тому же маршруту 5 раз», – подчеркивают в статье.

Таким образом, даже в условиях психологического стресса полет PS752, появляющийся на радаре, не может быть столь неожиданным и привести к невозможности идентифицировать цель или воспринимать ее как крылатую ракету.