Последние события в Умани и их освящение в прокремлевски масс-медиа Украины наводит на мысль, что российские спецслужбы пытаются разыграть тему антисемитизма в Украине. В ситуации, в своем материале, предлагает разобраться редакция Telegram-канала «#ЧЕРГОВИЙПОКРАЇНІ»

Итак, начнем по порядку.

Около 10 часов тому назад, телеканал «112 Украина», принадлежащего куму Путина – Медведчуку, сообщил следующее:

«В Умани в пятницу ночью, 10 января, примерно 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся у могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает «Yeshiva World News».

Как отмечает вышеназванное издание, ссылаясь на слова свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Отмечается, что жестокое избиение началось после незначительной споры между одним из местных украинский и евреем.

«Украинец, который принимал участие в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и побить евреев», – якобы рассказал еврей, который проводил Шаббат.

Редакция Telegram-канала провела собственное расследование пришествия в Умани.

«Мы оперативно опросили ряд жителей города Умань, которые сообщили, что инцидент действительно имел место. После молитвы, несколько евреев вышли из здание, в котором находились. Имеющиеся свидетельства о том, что они находились в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Вследствие такого состояния у них возникла словесная перепалка с охранником (возможно паркинга), которая перешла в драку», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

В ходе драки, в результате численного преимущества, охраннику «навесили люлей», из-за чего, он позвал своих друзей (количество неизвестно), которые присоединились к драке на стороне охранника.

«Наряд полиции, приехавший на место конфликта в процесс особо не вмешивался, и помощи пострадавшим не оказывал. Как свидетельствуют отдельные источники (надо отметить, что на месте происшествия они не были, но знают тех, кто был), участники драки разошлись сами, быструю никто не вызывал», – отмечает редакция Telegram-канала.

Однако, сайт «Yeshiva World News» в своем материале пишет: «Four Jews were taken to the nearest hospital on Friday night as a result of being beaten by the Ukrainians», что в переводе на русский: «Четверо евреев были доставлены в ближайшую больницу в пятницу вечером в результате избиения украинцами».

В частности, сайт приводит цитату очевидца: «I see that they’re beating every Jew who ‘dared’ to look at them or say a word to them. It started with an insignificant dispute between one of the local Ukrainians and a Jew. The Ukrainian involved in the dispute called his anti-Semitic friends to come and beat up Jews».

В переводе это звучит так: «Я вижу, что они бьют каждого еврея, который «осмелился» посмотреть на них или сказать им хотя бы слово. Это началось с незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев».

Следует отметить, что комментарии от участников драки с другой стороны (как того требуют стандарты «BBC») взято не было.

«Вангуем, что сегодня новость не поднялась из-за «низкого сезона» на выходных. Однако, возможно «заиграет» завтра в начале недели. Ее также подхватили ряд телеграмм-каналов, контролируемых российскими пропагандистами», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

Напоминаем, что тема антисемитизма украинцев является традиционно любимой для российских спецслужб.

«В то же время, очень немногие исследует настроения коренных жителей Умани и то, нравится им, как ведут себя граждане Израиля, приезжающих в этот город на богомолье. Очень часто, наши представления о евреях сталкиваются с жестокой реальностью положения вещей в Умани, особенно в период паломничества», – подытожила редакция Telegram-канала.