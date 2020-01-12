Кремлевские откровения: о чем Путин рассказал на пресс-конфереции

Путин и Меркелоь очень подробно рассказали о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2», о дальнейших шагах по Донбассу и другим вопросам…

Итак, вот что становится ясным, если почитать кремлевский вариант совместной пресс-конференции нацлидера России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет на своей странице в Facebook ректор Дипломатической академии Сергей Корсунский.

1) Заявление Меркель о том, что «Северный поток – 2» должен быть и будет достроен сделано в обмен на заявление Путина, что бандиты ЧВК «Вагнер» в Ливии не представляют российское государство и не получают от него деньги.

«Конечно же, это заявление не имеет ничего общего с реальностью, однако Путин публично отрекся – значит, «вагнеровцы» уйдут (ну не подставляться же им с явной перспективой быть уничтоженными). То есть, появляется надежда решить ливийскую проблему в обозримом будущем», – пишет эксперт.

По простоте это напоминает античность: сначала Россия поддерживает вооруженную оппозицию Хафтара официально признанному правительству в Триполи, Путин посылает туда 3000 наемников с опытом войны в Сирии (об этом разведка США говорила уже два года), а теперь обменивает все это на безусловную поддержку со стороны Германии «Северного потока-2» даже после принятия американских санкций.

«Плюс – высокая оценка со стороны Германии договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии (тут и комментировать нечего). Все это плюс конференция по Ливии в Германии потому, что проблему беженцев надо решать, это главная страшилка, иначе Германии и всей Западной Европе будет очень сложно» – отмечает Корсунский.

Самое непосредственное участие в такой конференции лично Путина (и, наверное, Эрдогана), снова должно показать всем, какой Россия миротворец и молодец, да и Турция тоже. Главный месседж – «мы и без американцев все порешаем, с нами дружить нужно, а не санкции продлевать».

2) Меркель вскользь упомянула о сбитом самолете и 176 погибших.

«Но она не выразила соболезнований Украине и даже не вспомнила о том, что это был наш самолет. Я уже не говорю, что об этом промолчал Путин – для него это нормально еще с истории с «Курском» (помните – «утонула»?). Но фрау канцлерин могла бы быть более красноречивой», – подчеркивает Корсунский.

3) Беспокоит оценка Меркель результатов встречи в Париже – «частично успешная». Обмен пленными – это хорошо, но надо работать.

«Оказывается, есть сложности. О них сказал Путин – изменения в Конституцию Украины по временно оккупированным районам Донбасса. Потому что у нас, по его словам, «внутриукраинский конфликт». Похоже, что процесс подготовки к новой встрече в Нормандском формате стартовал. Мало не покажется», – отмечает Корсунский.

Вывод: впереди очень тяжелый год. Особенно с учетом того, что конструктивных предложений в рамках общественной внутриукраинской дискуссии по решению самых насущных проблем очень мало. Вместо них пиар на хайпе ненавистью погоняет.

«Все это все больше напоминает войну остроконечников против тупоконечников. Ничем хорошим она не кончилась, а Гулливер от них сбежал», – подытожил Корсунский.