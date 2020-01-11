Троянский “Тор”: причастна ли Россия к авиакатастрофе по Тегераном?

Несмотря на признание политическим и военным руководством Ирана своей вины в авиакатастрофе украинского самолета под Тегераном, остается еще очень много вопросов…

Пассажирский самолет МАУ под Тегераном сбил сам Иран – в чему уже признался. И скорее всего будет нести наказание, пишет на своей странице в Facebook аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Но дальше все равно остаются вопросы», – пишет эксперт.

Во-первых, по этому коридору летало много самолетов, но стреляли именно по украинскому самолету.

«Почему?», – задает вопрос Соловей.

Во-вторых, не следует забывать, что стреляли из российской системы ПВО «Тор».

«А кто руководил самой установкой: иранский экипаж? Или российские инструкторы? Или может доступ имела внешняя сила – разработчик?(99.9% что имел). Так чтот в 2 из 3 вариантов следы ведут в Россию», – отмечает Соловей.

Впору покупателям российских систем ПВО задуматься, кому они отдают ключи от своего воздушного пространства.

«К слову, быстрое признание вины Ираном тоже подозрительно. Похоже на ситуацию с самолетом авикомпании «Сибирь» в 2001 году, который сбили над Черным морем: тогда крайней сделали Украину», – подчеркивает Соловей.

Но: учения были не украинскими, а украино– российскими; стрельбы проходили с территории российской в/ч; у ВСУ не было ракет такой дальности.

Пассажирский самолет МАУ сбил сам Иран – в чему уже признался. И скорее всего будет нести наказание. Но дальше все… Geplaatst door Solovey Igor op Vrijdag 10 januari 2020

«Так что по сути Киев тогда прикрыл Кремль и Путина. Кого прикрывает сейчас Тегеран?», – подытожил Соловей.