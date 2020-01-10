Кремль демонстрирует силу: Путин наблюдал за военными учениями в Крыму

Владимир Путин, который с палубы ракетного крейсера «Дмитрий Устинов» наблюдает за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море – это, конечно же, символ.

Символ в самом названии корабля. Маршал Дмитрий Устинов, член политбюро ЦК КПСС и министр обороны СССР, был одним из политиков, три десятилетия назад принимавших решения о вторжении советских войск в Афганистан, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Именно тогда геронтократичнское советское руководство окончательно возвратилось на путь войны и агрессии, противопоставило свою дряхлую мерзкую империю цивилизованному миру.

«Символ – в самих учениях на Черном море. Это заявка на превращение Черного моря в море агрессии. Собственно, Россия уже не раз доказывала, что готова к войне в Черном море – и во время нападения на Грузию, и во время нападения на Украину», – пишет политолог.

Стоит подчеркнуть, что вне всякого сомнения, Россия будет готова воевать на Черном море и дальше. Все эти ракеты она испытывает у берегов Грузии и Украины отнюдь не просто так.

«Символ – в учениях у берегов Крыма. Путин не собирается и слышать о возможности возвращения контроля над полуостровом, о прекращении конфликта с Украиной, какими бы ни были иллюзии украинской власти и ее сторонников», – подчеркивает Портников.

Именно поэтому Украина в последнее время так похожа на сообщество самоубийц: «война все время у нашего порога, а мы отчаянно не хотим ее замечать, приводим к власти опасных дилетантов и верим, что стоит захотеть перестать стрелять – как все эти «Маршалы Устиновы», ракеты «Калибр» и «Кинжал», Путины и Шойгу просто куда-то исчезнут».