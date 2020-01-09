Российские версии авиакатастрофы под Тегераном: самолет сбил воробей

В Россия заявили, что украинский самолет был сбит иранским воробьем. Цимбалюк предлагает обсудить «популярные» в России версии трагедии под Тегераном, которые пропаганда вбрасывает в информационное поле.

В России снова взялись за обсуждение авиационной тематики после катастрофы украинского авиалайнера под Тегераном. Характер российских вбросов в информационное поле до боли напоминает поведение россиян после того как в небе над Донбассом был ЗРК «Бук» был сбит самолет рейса MH-17 малайзийских авиалиний, рассказывает в своем видеоблоге на канале YouTube украинский журналист, корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Хорошая новость последних часов заключается в том, что кажется новой войны на Ближнем Востоке, тем более Третий мировой – будет. По крайней мере пока», – рассказывает корреспондент «УНИАН».

Следует напомнить, что после иранских ракетных атак на военные базы в Ираке президент США Дональд Трамп заявил о новых экономических санкциях США в ответят на действия Ирана. Таким образом после выполнения Ираном своих публичных обещаний отомстить Соединенным Штатам, проведя показательную и шумную акцию возмездия обошедшуюся без жертв, Трамп решил снизить градус напряженности, грозивший вылиться в полномасштабную войну.

«Однако в этой прекрасной телевизионной картине есть один маленький изъян – катастрофа украинского «Boeing-737», самолета авиакомпании «МАУ», который вылетел вчера утром из аэропорта Тегерана и так и не добрался до «родной гавани», не долетел до города Киев. Упал при взлете», – отмечает Цимбалюк.

При этом авиакатастрофа вызывает массу вопросов. Так иранская сторона одной из первых версий случившегося назвала «техническую неисправность» самолета. Эту версию успел подхватить украинское посольство в Тегеране, но позже сообщение было удалено.

«Если смотреть на случившиеся с учетом того, что Трамп ничего не сказал в своем выступлении об авиакатастрофе под Тегераном, а госсекретарь Помпеоо выразив соболезнования и готовность США помочь в расследовании, но при этом избегает в своем коротком послании каких-либо упоминаний Иран, – то вопросов становится еще больше», – подчеркивает Цимбалюк.

Ведь одной из версий произошедшей катастрофы является ракетная атака сил ПВО по взлетавшему самолету. Если это так, то США обязаны были отреагировать на данный факт, а так удалось спустить проблему «на тормозах».

«Тут ведь важно и еще одно обстоятельство – нежелание Ирана выдавать найденные после катастрофы черные ящики в США представителям компании «Boeing». Ведь вопрос в данном случае не в войне между США и Ираном, а в установлении причин катастрофы приведшей к гибели граждан нескольких стран», – отмечает Цимбалюк.

Но особое внимание заслуживает поведение России, являющейся союзником Ирана в этом регионе. Поведение Кремля в данном случае вполне логично, с точки зрения выведения режима аятолла Хаменеи из под удара. И вот тут возникает четкое ощущение дежавю.

«Мнения которые звучат в российском телевизоре по своему разнобою очень напоминают то, что происходило в российском информационном пространстве, когда россияне сбили MH-17. Снова возникают самые безумные идеи», – подчеркивает Цимбалюк.

В частности в России продвигают мысль о том, что даже если авиакатастрофа украинского связана с внешними причинами, то могли быть какие-то чисто случайные причины. В ряду таких версий, высказанных российскими экспертами, встречаются попадание в самолет воробья, как основной причина случившийся трагедии. При этом проводится мысль о невозможности зенитного удара по самолету.

«Версий много. Остается еще связаться с диспетчера Карлосом, для полноты картины… И показать американские истребители атакующие пассажирский самолет», – подытожил Цимбалюк.