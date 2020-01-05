«Какая боль…»: Путин задействовал «украинских националистов» против США

Россия привлекла к свое спецоперации очередных «украинских националистов», осуждающих ликвидацию по приказу Трампа иранского генерала Сулеймани в Багдаде.

Как известно президент США Дональд Трамп принял решение о проведении операции по ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде. Событие вызвало международный резонанс и глубокую скорбь в России и в среде «друзей Путина» в Украине, пишет на своей странице в Facebook редакция Центра религиозных исследований по вопросам становления Православной Церкви Украины «За Помісну Церкву України».

«В Москве под посольство Ирана несут цветы в связи с ликвидацией американцами генерала Сулеймани, которого сам Путин называл: «Мой друг Касем», – пишет редакция.

Но как оказалось в Киеве также есть любители погибшего друга и союзника Путина – это «патриотическая организация «Традиция и порядок», которая вместе с русскими скорбит по Сулеймани.

«Но здесь ничего удивительного, потому что мы с вами видим очередной проект российских спецслужб, закамуфлированный под «украинскую патриотическую организацию», – подчеркивает редакция.

Лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский – выходец из «Братства» Корчинского, был лидером организации «Реванш», члены которой 14 октября 2014 ходили колонной, одетые в черные рубашки … и рисовали красивую картинку для российской пропаганды.

Скрины публикаций о траурных мероприятиях. Скрины публикаций о траурных мероприятиях. Пред 1 из 2 След

«Кроме того, «Реванш» имел знамя с изображением черепа с кинжалом в зубах (как у молодчиков Муссолини). Мы же с вами знаем, что согласно российской пропаганде, «фашизм процветает в Украине», – отмечает редакция.

Затем Ходаковский сменил имидж, и «Реванш» превращается в «Традицию и порядок».

«В 2018-2019 годах Ходаковский и его «Традиция и порядок» пытаются втереться в доверие к митрополиту Епифанию и позиционируют себя как ярые сторонники ПЦУ…», – подчеркнула редакция.

В Москві під посольство Ірану несуть квіти у зв'язку із ліквідацією американцями генерала Сулеймані, якого сам Путін… Geplaatst door За Помісну Церкву України op Zaterdag 4 januari 2020

«Заказчики этой акции понятны и находятся они за поребриком, а цель – создать картинку, что украинские «националисты» осуждают действия США», – подытожила редакция.