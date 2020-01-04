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Союз Путина и украинских олигархов: Порошенко стал жертвой спецоперации

Приход к власти Зеленского – это результат совместной работы российских спецслужб и украинских олигархов, которые ставили задачу устранить от власти Порошенко.

Российская Федерация совместно с украинскими олигархами инициировала максимальное недовольство в масс-медиа предыдущей властью, ведь такой сильный политик, как Петр Порошенко, не нужен нацлидеру России Владимиру Путину, заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Очень часто упрекают, что сегодняшняя ситуация – это результат работы предыдущего президента Порошенко: и выигрыш Зеленского, и приход Медведчука в парламент, и его реинкарнация политическая, и некоторые другие неприятные вещи, которые произошли. Отчасти они правы», – рассказал Омелян.

При этом Омелян подчеркивает, что Кремль в любом случае использовал бы фактор общественного недовольства в Украине для достижения своих целей. Порошенко оказался заложником сложной социально-экономической ситуации в стране.

«Я понимаю, что и Петр Порошенко тоже признает часть своих ошибок, но я убежден, что главная проблема не в этом. Даже если бы Порошенко провел чрезвычайные реформы за эти 5 лет, без всякого даже намека на коррупцию, неэффективность, на любые другие вещи, и Украина стала бы Польшей, что тоже нереально за 5 лет сделать, но допустим такую ситуацию, то мы все равно имели бы жалобы людей, что Украина стала Польшей, а она не является Германией или Британией», – убежден Омелян.

Министр подчеркнул, что такое недовольство людей – это влияние Российской Федерации совместно с украинскими олигархами.

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«Надо четко понимать, что это была тоже одна из спецопераций – или России, или России совместно с отдельными украинскими олигархами – чтобы нагнетать в медиа максимальное недовольство властью. Потому что Путину не нужен ни сильный Порошенко, ни слабый Зеленский», – подчеркнул Омелян.

Задача Путина полностью подчинить себе Украину, сделав ее российским придатком – «Малороссией». К сожалению, следует признаться, что и сами украинцы активно подыгрывают в этом Путину.

«Путину нужна Украина как губерния России, которая будет руководствоваться исключительно Москвой без каких-либо других вариантов. И он к этому сознательно ведет. К сожалению, иногда мы сами в этом подыгрываем», – отметил Омелян.

Особо подчеркивается, что президент Российской Федерации Владимир Путин делает все для реализации своего плана оккупации Украины.

Автор Владимир Омелян
Источник Прямий

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