Игра против Украины: Путин будет и дальше повышать ставки

Второй за время президентства Владимира Зеленского обмен с оккупантом продемонстрировал, что у Кремля есть совершено определенные задачи в ситуации, когда речь идет об освобождении украинских заложников.

Во время первого обмена такой целью был Владимир Цемах. С его освобождением в Москве избавлялись от потенциально опасного свидетеля на процессе в Гааге и создавали Украине проблемы во взаимоотношениях с Нидерландами, страной, которая больше всех остальных заинтересована в расследовании уничтожения малайзийского пассажирского самолета над Донбассом, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«В декабрьском обмене главными целями были «беркутовцы». Их освобождением Кремль усиливал напряженность во взаимоотношениях между властью и патриотической частью общества и заодно толкал Зеленского и его соратников на путь откровенного беззакония», – пишет публицист.

Но это – вовсе еще не конец обмена. В российских тюрьмах и тюрьмах оккупированных Россией украинских регионах находится еще немало наших соотечественников. И самое главное – их количество будет только увеличиваться, а не уменьшаться.

«Обмен показал, как много среди освобожденных случайных людей, которые не имеют никакого отношения к войне, вообще к политике. Рядом с военными и журналистами – просто прохожие, которых обвинили в шпионаже», – отмечает Портников.

И ничего удивительного в этом нет, такова логика авторитарных режимов. В Донецке, Луганске, Симферополе – да и в Москве – можно задержать и приговорить любого.

«Разве последние судебные процессы в России не стали очередным доказательством этого простого тезиса? Ведь полицейские во время разгона митингов теперь задерживают действительно обычных прохожих. И ничего – суды соглашаются с их логикой, приговоры выносятся», – подчеркивает Портников.

Людей может спасти только общественная реакция, а вовсе не доказательства их непричастности к протесту. Про то, что сам протест не является преступлением, я просто умолчу.

«Так кто мешает задерживать все новых и новых украинских граждан, обвинять их в шпионаже, в терроризме, в чем угодно? И ставить Зеленского перед необходимостью их освобождения?», – уточняет Портников.

При этом украинский «обменный фонд» если уже не закончился, то очень скоро окончится. И тогда возникнет простой вопрос: на кого или на что обменивать наших граждан?

«Думаю, у Путина ответ на этот вопрос найдется. С каждым новым обменом он будет повышать ставки, требовать от Зеленского новых и новых уступок. При этом таких уступок, которые будут усиливать украинское политическое противостояние, приведут к дестабилизации и облегчат России захват новых украинских территорий», – подчеркивает Портниковы.

Это и есть задача Путина – не освободить российских военных или даже «беркутовцев», он об этом думает в последнюю очередь. А создать условия для краха Украинского государства, для возможного пророссийского реванша или хотя бы оккупации Востока.

«И он действует в логике террориста, который берет заложников и требует деньги и гарантии безопасности. Только в нашем случае Путин скоро потребует от Зеленского всю Украину», – подытожил Портников.